李眉蓁批高鐵不進高雄火車站是錯　遭嗆當時是國民黨執政

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對此，左楠區市議員參選人黃偵琳表示「沒錯！而且當時的中央就是國民黨政府」，2009年高雄鐵路地下化動工前，當時執政的國民黨政府，在交通部長毛治國、次長葉匡時的主導下，否決了高鐵利用鐵路地下化進高雄車站的模式，更在2010年裁示高鐵延伸高雄火車站不具可行性，也讓高鐵錯失了對市區影響最小的施工時機，就像李眉蓁說的「中央錯誤決策延誤高雄百年建設」，必須歸咎當時國民黨政府對高雄擺爛、放生，錯誤決策嚴重影響高雄發展。
台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁也說，2009年高雄鐵路地下化動工前，原規劃就是將高鐵延伸進入高雄車站，併同地下化工程一同施作，減少對市中心產業及交通的衝擊，但當時中央執政的國民黨政府，在交通部長毛治國、次長葉匡時的主導下，卻否決了高鐵利用鐵路地下化進高雄車站的模式，以中國國民黨心態來看，壓根就不想讓高鐵延伸到高雄或屏東。
李雨蓁認為，若要再回頭訴求高鐵進入高雄車站，不但眼前的建設全都要打掉重來，已通車的台鐵地下軌道又要開挖一次，高雄市民與周邊商圈恐怕也無法再忍受十年的交通施工黑暗期，加速高雄車站現有規劃的進度、認真考量可行的高鐵延伸案才是對高雄發展百年建設和為高雄市民著想的最好方式。