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李眉蓁批高鐵不進高雄火車站是錯　遭嗆當時是國民黨執政

▲高雄市議員李眉蓁質詢時，請市長陳其邁重新爭取高鐵進到高雄車站達成三鐵共構，並痛批「中央錯誤政策耽誤百年建設」。（圖／翻攝自高雄市議會直播）
▲高雄市議員李眉蓁質詢時，請市長陳其邁重新爭取高鐵進到高雄車站達成三鐵共構，並痛批「中央錯誤政策耽誤百年建設」。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-05-24 14:10:532022-05-24 14:17:17

高雄市議員李眉蓁在確診出關後，到議會進行市政總質詢，請陳其邁重新爭取高鐵進到高雄車站達成三鐵共構，並痛批「中央錯誤政策耽誤百年建設」，但卻遭到其他陣營的選將反嗆當年正是在毛治國、葉匡時否決高鐵進入高雄車站的模式。

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李眉蓁質詢時指出，中央錯誤政策耽誤高雄百年建設，請市長幫忙爭取將高鐵拉回高雄火車站，蘇貞昌之前說從高鐵從左營南拉的話只要554億，但是拉到高雄站的話要花一千多億，所以他選了左營方案，但是直接從左營拉出去的話，南高雄有一百多萬人口，少了繁榮的契機，非常可惜、也不公平。

對此，左楠區市議員參選人黃偵琳表示「沒錯！而且當時的中央就是國民黨政府」，2009年高雄鐵路地下化動工前，當時執政的國民黨政府，在交通部長毛治國、次長葉匡時的主導下，否決了高鐵利用鐵路地下化進高雄車站的模式，更在2010年裁示高鐵延伸高雄火車站不具可行性，也讓高鐵錯失了對市區影響最小的施工時機，就像李眉蓁說的「中央錯誤決策延誤高雄百年建設」，必須歸咎當時國民黨政府對高雄擺爛、放生，錯誤決策嚴重影響高雄發展。

▲李雨蓁貼出資料指出，2010年正是毛治國、葉匡時簽核「高鐵延伸至高雄火車站、甚至屏東，並不具可行性」公文，扼殺高雄車站三鐵共構最佳時機。（圖／翻攝自李雨蓁臉書）
▲李雨蓁貼出資料指出，2010年正是毛治國、葉匡時簽核「高鐵延伸至高雄火車站、甚至屏東，並不具可行性」公文，扼殺高雄車站三鐵共構最佳時機。（圖／翻攝自李雨蓁臉書）
台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁也說，2009年高雄鐵路地下化動工前，原規劃就是將高鐵延伸進入高雄車站，併同地下化工程一同施作，減少對市中心產業及交通的衝擊，但當時中央執政的國民黨政府，在交通部長毛治國、次長葉匡時的主導下，卻否決了高鐵利用鐵路地下化進高雄車站的模式，以中國國民黨心態來看，壓根就不想讓高鐵延伸到高雄或屏東。

李雨蓁認為，若要再回頭訴求高鐵進入高雄車站，不但眼前的建設全都要打掉重來，已通車的台鐵地下軌道又要開挖一次，高雄市民與周邊商圈恐怕也無法再忍受十年的交通施工黑暗期，加速高雄車站現有規劃的進度、認真考量可行的高鐵延伸案才是對高雄發展百年建設和為高雄市民著想的最好方式。

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