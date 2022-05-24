7-11首創「付費包廂」1小時100元 網全歪樓：不可以色色
看準遠距辦公成為疫情下的新常態，7-11領先各大超商，率先推出「多功能包廂專區」，引發各界嘩然。7-11表示將以低接觸、高隱私、保持社交距離3大策略，在門市內推出個人化包廂，以及可容納2至4人的獨立空間，提供桌椅、插座、WiFi等設施，滿足上班族在外的私人空間需求，消息一出立刻引發消費者高度關注，網友更歪樓熱議：「不可以色色」。
瞄準遠距商機，7-ELEVEN選在桃園高鐵站附近的青航門市二樓，正式推出多功能包廂專區，每天早上7點至晚上11點開放使用，全部共有14個包廂，其中包括個人包廂11間、雙人2間、4人1間，外觀加上半透明玻璃隔間維持隱密性，內部則設有桌椅、電源插座、壁面置物掛勾，並提供ibon WiFi免費上網服務，多人座包廂還另外增設置物籃、垃圾桶、衛生紙等。
民眾可在自助支付螢幕點選使用時數需求，採電子票證（icash 2.0、悠遊卡、後續加入一卡通）低接觸支付，採每小時計費，個人包廂100元、兩人包廂180元、4人包廂300元，開幕祭出體驗價5折，連App「行動隨時取」都推出線上時數購買，掃門市內專屬QR CODE就能批次消費，買越多越划算。
超商首創獨立包廂的服務引發熱議，部份民眾認為很實用，適合開車疲憊想睡覺的駕駛，或是一般民眾要談保險、簽合約，以及在外工作者臨時需要安靜空間開視訊會議。不過網友討論則全歪樓：「學生不用去MTV花錢了，太棒了」、「旅館業要出來抗議了」、「少子化辦公室」、「越多人越划算唷」。