疫情期間外送員當心職業傷害！ 「4簡易運動」舒緩不適

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衛福部南投醫院復健科周建文主任指出，在騎乘機車時因雙手需緊握龍頭，身體呈現在坐姿彎腰前傾的姿勢，這在腰椎椎間盤所承受的壓力數值當中，是屬於最大值的壓力值，高達185%。而騎車時在路上難免會遇到大大小小的顛坡，面對這樣彈跳的瞬間衝擊力，在不正確的姿勢之下會讓脊椎再承受額外的傷害，可能會造成腰椎退化或是椎間盤突出等問題。
此外，而久坐和同個姿勢維持太久也會造成臀部肌肉僵硬疼痛硬及無力，也可能會感受到胸悶、呼吸不順暢等狀況。在手腕方面，由於手腕需緊握龍頭反覆的屈曲伸直加油門及剎車，這些反覆的動作可能出現手部麻木及刺痛感，可能造成腕隧道症候群。
四招運動 舒緩緊繃肌肉
王瓊敏物理治療師分享，可透過四招運動來舒緩：
1.伸展臀部肌肉：呈坐在機車坐墊前1/3，單腳平貼得踩在機車踏板上，另一腳翹二郎腿姿勢，脊柱打直，身體前傾往前壓低，維持15秒，兩腳輪流，會感受到臀部至大腿拉扯痠痛感；透過這個伸展運動可減緩臀部壓力。
2.減緩椎間盤壓力：站姿，雙手平貼在褲頭，雙手順勢往前推，上半身往後仰，維持15秒，一次10回，這個動作能有效減緩椎間盤的壓力。
3.胸椎自我鬆動術：坐姿，脊柱打直，上半身旋轉兩手放向同側，旋轉至最緊繃，而後深深吸一口氣，吐氣後可再往後可旋轉再多一點角度，持續深呼吸吐氣，每次5下兩側輪流，這個動作可以鬆動胸骨及肋骨間的關節，以達到舒緩胸悶及紓解壓力。
4.解除手腕壓力：手肘伸直往前抬起，手指打直手腕彎曲呈90度，另一手緊握伸展側手部掌面，往後伸展並感受到手腕有被牽拉的感覺，維持15秒，一次10回，這個伸展動作能有效解除手腕內的壓力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53846
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