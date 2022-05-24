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兒童腦炎讓家長憂心　陳時中：提高警戒！疫苗數量一定夠

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-24 15:09:492022-05-24 15:28:04

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布42例個案死亡，其中一位是10歲男童，目前兒童確診已有5例死亡，其中4例是腦炎。對於5至11歲兒童施打之BNT兒童疫苗接種事宜，衛福部於5月16日函請教育部及各地方政府衛生局配合，並自5月25日起，各縣市規劃陸續於校園或指定/安排合約醫療院所提供接種。指揮中心也再次強調，呼籲家長可以讓小孩接種兒童疫苗，以提高保護力。

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▲各縣市兒童疫苗開打期程。（圖／指揮中心）
▲各縣市兒童疫苗開打期程。（圖／指揮中心）
發言人莊人祥表示，各縣市還有學校的安排期程各有不同，若家長會擔心接種的時間比較晚，也可以考慮自行到合約醫療院所接種。而對於各縣市的疫苗分配，陳時中也特別說明，預估需求主要以5-11歲各縣市人口數之7成，扣除原Moderna意願調查人數8成及確診人數進行分配，且依疾病盛行率再加配部分縣市。而剩下的疫苗，則會觀察第一輪施打狀況，再進行調整分配。陳時中也特別強調兒童疫苗數量一定夠，呼籲家長們請放心。

▲指揮中心說明各縣市兒童疫苗分配。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明各縣市兒童疫苗分配。（圖／指揮中心）
而對於我國確診兒童併發腦炎的案例似乎比國外多，媒體提問說有醫師建議兒童一染疫就先抽血，羅一鈞則解釋，指揮中心已經有提供兒童確診的相關臨床指引，針對這部分會再透過醫界通函，提供給醫師參考。

陳時中也特別說明，兒童染疫一直都是指揮中心高度關注的課題，目前的兒童醫療量能並沒有不夠，且仍在持續擴充中，「不能說準備得太晚」，而對於兒童腦炎的狀況，確實是目前最需要觀察以及努力的部分，會提供更多兒童ICU，給小朋友更好的照顧。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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