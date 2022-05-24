李眉蓁指高鐵不經高雄站是錯誤 泛綠：藍營對高雄擺爛
國民黨高雄市議員李眉蓁今(24)日在市議會質詢時針對高鐵延伸屏東案選擇左營案，不經高雄車站是錯誤政策，遭泛綠女選將們反嗆，2009年高雄鐵路地下化動工前，國民黨政府在交通部長毛治國、次長葉匡時主導下，就否決了高鐵利用鐵路地下化進高雄車站的模式，是當時國民黨政府對高雄擺爛、放生。
國民黨高雄市議員李眉蓁染疫後出關，今天總質詢時指出，要求市長陳其邁支持高鐵延伸至高雄火車站，形成三鐵共構，才能像台北一樣繁榮。她指出，三鐵共構才有發展，中央錯誤政策耽誤高雄百年建設，要求市長陳其邁爭取將高鐵從左營延伸至高雄火車站，否則南高雄持續沒落、人口流失；目前高鐵延伸至屏東案進度，3月底進入環評程序，但引發反彈，希望陳其邁審慎考慮，重新爭取路線還來得及。
民進黨左楠區市議員參選人黃偵琳拿出2010年交通部公文顯示，當時毛治國、葉匡時裁示，高鐵延伸高雄火車站不具可行性，不但導致建設延宕多年，也讓高鐵錯失了對市區影響最小的施工時機。
黃偵琳指出，好不容易2018年高雄完成鐵路地下化並通車，原有地面鐵道空間也重新開闢為綠園道，現在再說高鐵要再進入高雄火車站，市民有辦法再忍受10年、15年的交通黑暗期嗎？
台灣基進鳳山區議員參選人李雨蓁直嗆李眉蓁也說，2009年高雄鐵路地下化動工前，原規劃就是將高鐵延伸進入高雄車站，併同地下化工程一同施作，但當時中央執政的國民黨，卻否決了高鐵利用鐵路地下化進高雄車站的模式。如今又想再走回頭路，難道是想再耽誤高雄建設百年嗎？李雨蓁也認為，高雄市民與周邊商圈恐怕也無法再忍受十年的交通施工黑暗期。