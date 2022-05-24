提供職場體驗！勞動部青年職涯中心助青年求職實力

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為此，該中心號召企業加入「鋼鐵人職場體驗計畫」，提供職場體驗的機會，以協助青年提升求職實力，這不僅實踐ESG的永續環境(E)、社會責任(S)、公司治理(G)的社會企業責任，也能接觸有潛力的青年，為永續經營，培育具有競爭力的人才。
曾進勤說，該中心執行鋼鐵人職場體驗計畫，9年來已吸引145家企業加入，累積提供近450個體驗職缺，尤其高雄在地指標型企業，都是鋼鐵人職場體驗長期合作夥伴，如高雄展覽館、高雄捷運、半導體封測大廠華泰電子等。
多次參與計畫的華泰電子公司人資經理許景貞指出，透過職場體驗計畫，能吸引具有創新及創意的年輕人進入企業，以不同觀點讓企業跳脫原有的框架，在既有工作流程中，找出不斷優化的可能性。
此外，藉由計畫參與，也讓更多人瞭解企業組織形象及核心價值，展現出企業對於社會參與及人才培育願意付出努力與貢獻的正向面貌，可以說是實踐ESG精神的一種方式。
曾進勤強調，ESG已經是全球潮流與企業發展趨勢，未來企業經營成果不再只有營收數字，人才培育以及社會參與，都是檢核的目標，因此，該中心邀請企業參與職場體驗計畫，藉由提供職場體驗機會培育青年，能讓雇主品牌、友善職場形象，深植潛在青年求職者心中，提高青年入職的意願。