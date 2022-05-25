巷仔內／拜登再提保台「戰略清晰」　白官為何急否認？

我是廣告 請繼續往下閱讀
1995與1996年兩次台海飛彈危機爆發，引起美國政界對於是否該繼續維持「戰略模糊」開始爭論。隨著1999年時任總統李登輝接受外媒訪問時發表「特殊的國與國關係」的「兩國論」後，共機不斷飛越海峽中線引起台海局勢緊張，一直到2000年美國總統大選，「戰略模糊」與「戰略清晰」爭論一直在美國學界與政界持續進行。但是美國官方至今仍奉行「戰略模糊」，不願正式表態是否防衛台灣。
2021年初拜登上台後至今，已3次表達對台防衛「戰略清晰」，第一次是2021年8月針對ABC新聞記者的提問、第二次是同年10月在巴爾的摩舉行的CNN市政廳會議上，第三次則是這次的訪日行程，3次發言之後美國白宮官員都否認對台政策改變。以拜登即將滿79歲的年紀經常遭質疑健康狀況不佳而失言，但是連續3次表達「戰略清晰」，恐怕是有其用意。
拜登前兩次表達「戰略清晰」背景是美軍撤離導致阿富汗淪陷，塔利班再度掌權，美國需要透過向盟邦喊話，挽回國際威信，這次是俄羅斯入侵烏克蘭，美國雖然提供武器給烏克蘭對抗俄軍入侵，但是也不免遭質疑美國做得不夠多，拜登在東京表態軍事防衛台灣，與其說是對盟邦信心喊話，不如是向中國警告在俄烏戰爭爆發之際，共軍不要蠢動。
每當拜登表態「戰略清晰」後，白宮馬上立即否認，主因是不想打破美國對台防衛採取「戰略模糊」政策，一方面是不讓北京摸清楚美國防衛台灣的底線，讓中國有更進一步對台軍事威脅舉動；另一方面，可以避免過度鼓舞台獨勢力，讓台灣進一步走向獨立，反而讓兩岸誤判情勢，助長中國武力犯台。