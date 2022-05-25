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巷仔內／拜登再提保台「戰略清晰」　白官為何急否認？

▲美國總統拜登表示會防衛台灣，引發熱議。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登表示會防衛台灣，引發熱議。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／特稿

2022-05-25 12:07:432022-05-25 13:10:17

美國總統拜登23日訪問日本，在接受媒體提問時表示，若中國武力侵略，美國會動用軍事防衛台灣。這是拜登上任後第3次表達美國會防衛台灣，雖然白宮方面立即澄清美國對台政策不變，但是拜登也被質疑並非失言，而是另有用意。

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美國對台「戰略模糊」（strategic ambiguity）的政策始於1950年代，主因是擔憂被牽扯入國民黨與共產黨的戰爭中，在1958年823砲戰爆發之前，美國艾森豪總統遲遲未發表金門防禦與台灣安全密切相關的聲明，都是美國政府最早的台海「戰略模糊」政策。1979年中華人民共和國與美國建交，並與在台灣的中華民國政府斷交，美方也以「戰略模糊」態度處理對台防衛與軍售問題。

1995與1996年兩次台海飛彈危機爆發，引起美國政界對於是否該繼續維持「戰略模糊」開始爭論。隨著1999年時任總統李登輝接受外媒訪問時發表「特殊的國與國關係」的「兩國論」後，共機不斷飛越海峽中線引起台海局勢緊張，一直到2000年美國總統大選，「戰略模糊」與「戰略清晰」爭論一直在美國學界與政界持續進行。但是美國官方至今仍奉行「戰略模糊」，不願正式表態是否防衛台灣。

2021年初拜登上台後至今，已3次表達對台防衛「戰略清晰」，第一次是2021年8月針對ABC新聞記者的提問、第二次是同年10月在巴爾的摩舉行的CNN市政廳會議上，第三次則是這次的訪日行程，3次發言之後美國白宮官員都否認對台政策改變。以拜登即將滿79歲的年紀經常遭質疑健康狀況不佳而失言，但是連續3次表達「戰略清晰」，恐怕是有其用意。

拜登前兩次表達「戰略清晰」背景是美軍撤離導致阿富汗淪陷，塔利班再度掌權，美國需要透過向盟邦喊話，挽回國際威信，這次是俄羅斯入侵烏克蘭，美國雖然提供武器給烏克蘭對抗俄軍入侵，但是也不免遭質疑美國做得不夠多，拜登在東京表態軍事防衛台灣，與其說是對盟邦信心喊話，不如是向中國警告在俄烏戰爭爆發之際，共軍不要蠢動。

每當拜登表態「戰略清晰」後，白宮馬上立即否認，主因是不想打破美國對台防衛採取「戰略模糊」政策，一方面是不讓北京摸清楚美國防衛台灣的底線，讓中國有更進一步對台軍事威脅舉動；另一方面，可以避免過度鼓舞台獨勢力，讓台灣進一步走向獨立，反而讓兩岸誤判情勢，助長中國武力犯台。


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