特企／經濟部工業局攜手業者秀AI Computex首日即焦點
Computex（台北國際電腦展）於今年5月24日正式回歸實體展，經濟部工業局於展會中打造「工業局AI生活館」，以「AI一日生活圈」為主軸規劃三大展出主題：智慧製造、智慧交通、智慧生活，匯集14家參與AI產推計畫的大廠及新創業者之AI成果，開展首日即盛大邀請經濟部王美花部長、工業局呂正華局長等政界代表，以及台北市電腦公會理事長暨友達光電彭双浪董事長、利凌企業許家雄執行長、鈺立微電子王鏡戎策略長等業界貴賓親臨AI主題館進行合影及觀摩體驗各項實際落地的計畫輔導成果及研發結晶。
經濟部王美花部長也深入觀摩「智慧製造」主題中與計畫合作的友達數位及達明機器人等業者最新AI應用，像是仿生機器犬搭配友達的AI演算法和CPS平台系統，實現工廠環境的即時監控應用；另外更化身一日廠長，親自啟動達明機器人的協作式手臂進行檢視產品瑕疵；而工業局呂正華局長也走進「智慧交通」、「智慧生活」等主題，體驗包含研華及智合科技的AI車隊管理系統、雄欣科技人體監測AI方案、海盛科技的魚塭智慧影像辨識和啟雲科技智慧拍照機器人等最新AI應用。
本次AI生活館為經濟部工業局AI產推計畫的國際拓銷方案，自108年起協助AI領域業者參與Computex等國際性大型展會、結合線上媒合系統及大會宣傳平台積接觸海外潛力客戶。同時因應近年疫情影響、以線上線下方式活動及海外行銷素材規劃等方式，協助AI新創、資通訊大廠及需求場域媒合海外買主，並攜手台灣微軟、AWS等國際大廠合作辦理國際活動及AI新創出海培訓方案，最後透過年底計畫盛事「AI DAY」彙整輔導成果、曝光國際。未來計畫也將持續攜手大廠新創及各領域公協會，協助AI技術的開發落地及曝光拓銷，以「AI產業化、產業AI化」促進產業智慧轉型和走出國際。