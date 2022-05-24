居家量測更準確　血壓監控三要點

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高血壓的盛行率隨著年紀增長而上升，更受到肥胖、生活型態、飲食習慣、家族基因遺傳、抽菸與喝酒的影響而增加風險。臺北市立聯合醫院仁愛院區家庭醫學科醫師李孟澤表示，國際上常見的高血壓定義為診間測量的收縮壓≥140mmHg或舒張壓≥90mmHg，但由於診間血壓易受到環境與白袍症候群的影響，目前認為居家測量的血壓更能有效代表真正的血壓狀況。
居家量測準確 謹記「前、中、後」要點
根據最新的專家共識，若在家中於兩個以上不同的時段測量到至少兩次以上的收縮壓≥130mmHg或舒張壓≥80mmHg，則很有可能有高血壓的問題。為了準確獲得血壓數值，如何正確測量血壓是一門不容忽視的學問，在血壓測量前、測量中與測量後分別有以下要點：
(一) 測量前：
1. 準備合格認證且定期校正的電子血壓計及尺寸正確的壓脈帶。
2. 測量前30分鐘內避免進食、攝取咖啡因、運動或抽菸。
3. 排空尿液，於安靜暖和的場地靜止休息至少5分鐘。
(二) 測量中：
1. 移除上臂的覆蓋衣物，保持平坦，手臂支撐於桌面。
2. 靜止坐直在靠著椅背的椅子，不能說話，不要使用手機。
3. 不要翹腳，雙腳平放於地板。
4. 壓脈帶綁於手肘上方1-2公分處，中央對齊心臟高度，鬆緊適中。
(三) 測量後：
1. 測量雙手，選擇較高的數值，之後固定量血壓偏高的那一側。
2. 測量至少兩次，兩次間隔1-2分鐘，取平均值；一天內選擇至少兩個不同時段測量。
722量血壓原則 正確量測、妥善治療
台灣高血壓學會建議，應遵循722（請量量）原則：連續量血壓「7」天；每天量「2」回，包括起床後一小時內且吃飯吃藥前，以及入睡前一小時內；每回至少量「2」次，中間間隔1-2分鐘，再取平均值。
李孟澤指出，目前建議18歲以上的成人應該每年至少測量一次血壓，高風險族群則可以提高頻率，如有異常發現，應第一時間尋求家庭醫師的協助，討論高血壓的控制，獲得妥善的介入治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53864
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