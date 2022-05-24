名家論壇》黎榮章／非都會選區如何在「空戰」佔得先機？

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依序分析3農業縣市的議員聲量排行，彰化縣議員聲量前標669、均標289、後標111。議會中，網路聲量最高的是議長謝典林，半年累積的聲量為3302則，他在日前網路熱議的廖老大賽車話題中，主動回應廖老大，協助協調彰化適合場地；雖然最後廖老大決勝地點選在台中，不過謝典林已在這波廖老大旋風中引起不少關注。
聲量第二的張雪如，聲量為3261則，她是民眾黨彰化黨部主委，她與黨主席柯文哲在彰化同台，獲得很好的關注。而彰化臨市的台中市長參選人蔡其昌主張「中彰投苗共同生活圈」，民進黨彰化縣議員張欣倩呼應，成功結合網路關注度較高的台中市獲得聲量，讓她以2645則聲量排行第三。國民黨議員曹嘉豪聲量排名彰化議會第四，他藉由鎖定中央議題，例如批評303全台跳電事件，獲得許多共鳴。
在雲林縣議會部分，議員們的聲量前標957、均標475、後標209。獲得聲量的方式包括鎖定中央全國性議題，例如無黨籍的議員王又民，以年輕人習慣的直播方式，侃侃而談近來兒童疫苗開打一事，批指揮中心評估配套不周詳，獲得許多家長共鳴，半年來的聲量是本次所調查的農業3大縣議員之最，共累積7267則；至於民進黨議員顏旭懋，則是因涉嫌毒品走私，導致聲量排名第二。值得注意的是，時代力量議員廖郁賢，以及無黨籍的副議長蘇俊豪兩人，是透過深耕在地議題，如廖郁賢火爆監督縣府官員、炮打張家勢力，蘇俊豪則關心網路簽賭滲透雲林沿海校園，分別創造4千至6千餘則聲量，證明了關心在地議題，結合適當的網路社群操作，仍能獲得聲量回饋。
在國境之南的屏東縣議會，議員聲量前標491、均標182、後標41。議會中聲量最高的是無黨籍議員蔣月惠，蔣月惠曾因反轉形象在全國爆紅，她本人的品牌形象突出，近來又在議會總質詢打扮成蝙蝠俠，強化自己仗義為弱勢的特點，在網路獲得許多關注，評語好壞摻半，共創下4368則聲量。
屏東縣議員的聲量亮點，還有排名第三與第四的民進黨議員李世斌與許展維。前者曾代表民進黨選過兩次立委，他的網路熱門話題，是跟風今年高雄燈會的超紅周邊商品「虎尾燈」，在臉書貼文幫好鄰居高雄打廣告，雖非屏東在地事，但新一代高屏生活全逐漸形成，且網路無遠弗屆，自己透過配戴虎尾燈的逗趣畫面，仍是能夠賺到一波聲量。而許展維則是與即將接棒潘孟安參選縣長的周春米，合邀紙風車劇團到屏東演出，活動大受好評，藉由和黨內具知名度的人物「合體」，許展維的網路聲量也成功被周春米的首長級能量帶飛一波。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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