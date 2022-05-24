曾被球迷嗆！壯壯成最辣啦啦隊團長　高喊：性感代表敬業

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壯壯表示，球迷也會不習慣女生的帶動聲，曾向她們大喊「麥克風關掉啦」，當下其實很挫折，但經過不斷的修正以及慢慢與球迷互動，培養出默契，現在主場的氣氛非常好，還被大家稱讚是「魔鬼主場」，讓她非常感動。
甫加入FormosaSexy，出任的還是團長職位，壯壯坦言當時非常緊張，「畢竟我就像空降部隊一樣，突然加入了一個團體」；壯壯對第一次見到團員的印象非常深刻，她說自己是很怕尷尬、冷場的人，所以會很想跟大家聊天、認識團員們，「後來我發現我只能說我真的多慮了，每一個女孩都比我還瘋，聊天起來整個休息室吵到經紀人說大家小聲一點，還常常在上場前大跳饒舌歌曲當暖身，很開心可以認識到一群這麼直率又可愛的女孩們」！
對於近來有一些啦啦隊女孩等於只會裸露、賣騷的質疑和批判，壯壯正色表示「性感不等於賣騷」，她說，加入Formosa Sexy前就知道，團隊就是以性感為特色，對她來說不僅是很大的挑戰，也是很棒的嘗試，「對於性感這兩個字，每一個人的解讀都不同，但在我們啦啦隊中『性感』代表『敬業』，這是我們工作的本份，除了舞蹈跳好，應援做好外，性感就是這個啦啦隊的宗旨」。
壯壯補充：「我覺得我們做的絕對比性感更多，每一位女孩的認真練習，專業態度真的是有目共睹，實質也給讓球賽更吸引票房，未來也要給你們更驚喜的sexy！敬請期待吧！」
在入團第一年就獲得年度最佳啦啦隊殊榮，壯壯覺得非常驕傲，「等於這一季團員女孩們的努力得到了肯定，而且是由大家投票出來的！真的很大感謝大家！！雖然有人看好，也有人看不好我們，但我覺得這是代表我們今年被關注到了，接下來我們也會帶領著這個團隊，不斷地改進跟進化，一直做到做好，相信自己我也相信這個團隊！fighting !!!」（編輯：楊穎軒）