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曾被球迷嗆！壯壯成最辣啦啦隊團長　高喊：性感代表敬業

▲Formosa Sexy團長壯壯分享勇奪年度最佳啦啦隊獎的心境。（圖／壯壯 / Ula Shen臉書）
▲Formosa Sexy團長壯壯分享勇奪年度最佳啦啦隊獎的心境。（圖／壯壯 / Ula Shen臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-24 15:26:372022-05-24 16:00:08

P.LEAGUE+聯盟日前發起年度最佳啦啦隊票選活動，共吸引12,156人參與投票，今（24日）公布票選結果，福爾摩沙台新夢想家的Formosa Sexy，以超過5成的得票率，拿下PLG史上第一個年度啦啦隊冠軍，被封做「啦啦隊天花板」無人有異議，身為團長的壯壯除了代表成員分享「封后」心情，也對網友質疑她們「賣弄風騷」一事做出正式回應。

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▲▼壯壯在球場上魅力四射。（圖／壯壯 /Ula Shen臉書）
▲壯壯在球場上魅力四射。（圖／壯壯 /Ula Shen臉書）
近來人氣竄升的壯壯第一時間在粉專分享奪冠心情，尤其感謝FormosaSexy全體成員的努力，接受《NOWnews今日新聞》專訪時，壯壯提到擔任棒籃雙棲啦啦隊團長的心路歷程及甘苦，她說帶動籃球跟棒球比賽氣氛的方式很不一樣，特別是節奏，一開始球迷對於應援互動不熟悉，導致常常覺得自己在唱獨腳戲。

▲壯壯剪了新髮型，更顯青春活力。（圖／翻攝壯壯IG）
▲▼壯壯是棒籃雙棲啦啦隊團長，近來人氣上漲。（圖／壯壯IG、臉書）
▲▼壯壯是棒籃雙棲啦啦隊團長，近來人氣上漲。（圖／壯壯IG）
壯壯表示，球迷也會不習慣女生的帶動聲，曾向她們大喊「麥克風關掉啦」，當下其實很挫折，但經過不斷的修正以及慢慢與球迷互動，培養出默契，現在主場的氣氛非常好，還被大家稱讚是「魔鬼主場」，讓她非常感動。

甫加入FormosaSexy，出任的還是團長職位，壯壯坦言當時非常緊張，「畢竟我就像空降部隊一樣，突然加入了一個團體」；壯壯對第一次見到團員的印象非常深刻，她說自己是很怕尷尬、冷場的人，所以會很想跟大家聊天、認識團員們，「後來我發現我只能說我真的多慮了，每一個女孩都比我還瘋，聊天起來整個休息室吵到經紀人說大家小聲一點，還常常在上場前大跳饒舌歌曲當暖身，很開心可以認識到一群這麼直率又可愛的女孩們」！

▲▼壯壯身材凹凸有致。（圖／壯壯 / Ula Shen臉書）
▲▼壯壯身材凹凸有致，大蜜桃臀是正字標記。（圖／壯壯 / Ula Shen臉書、壯壯提供）
▲壯壯側面性感S曲線，蜜桃臀非常火辣。（圖／壯壯提供）
對於近來有一些啦啦隊女孩等於只會裸露、賣騷的質疑和批判，壯壯正色表示「性感不等於賣騷」，她說，加入Formosa Sexy前就知道，團隊就是以性感為特色，對她來說不僅是很大的挑戰，也是很棒的嘗試，「對於性感這兩個字，每一個人的解讀都不同，但在我們啦啦隊中『性感』代表『敬業』，這是我們工作的本份，除了舞蹈跳好，應援做好外，性感就是這個啦啦隊的宗旨」。

▲▼壯壯擁有身高165公分，三圍32D、24、36.5好身材。（圖／壯壯 • ZZ IG）
▲▼壯壯擁有身高165公分，三圍32D、24、36.5好身材。（圖／壯壯 • ZZ IG）
▲▼壯壯身高165公分，三圍32D、24、36.5。（圖／壯壯 • ZZ IG）
壯壯補充：「我覺得我們做的絕對比性感更多，每一位女孩的認真練習，專業態度真的是有目共睹，實質也給讓球賽更吸引票房，未來也要給你們更驚喜的sexy！敬請期待吧！」

▲夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」以顏值高、舞蹈辣掀起討論度。（圖／翻攝formosasexytw IG）
▲夢想家專屬啦啦隊Formosa Sexy以顏值高、舞蹈辣掀起討論度。（圖／formosasexytw IG）
在入團第一年就獲得年度最佳啦啦隊殊榮，壯壯覺得非常驕傲，「等於這一季團員女孩們的努力得到了肯定，而且是由大家投票出來的！真的很大感謝大家！！雖然有人看好，也有人看不好我們，但我覺得這是代表我們今年被關注到了，接下來我們也會帶領著這個團隊，不斷地改進跟進化，一直做到做好，相信自己我也相信這個團隊！fighting !!!」（編輯：楊穎軒）


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