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被酸民譙騷貨！梓梓奪年度啦啦隊　霸氣喊：我們風格明確

▲Formosa Sexy隊長梓梓分享拿下年度啦啦隊冠軍的感想。（圖／Chloe 董梓甯臉書）
▲Formosa Sexy隊長梓梓分享拿下年度啦啦隊冠軍的感想。（圖／Chloe 董梓甯臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-24 16:35:502022-05-24 16:58:21

P.LEAGUE+聯盟日前發起年度最佳啦啦隊票選活動，共吸引12,156人參與投票，今（24日）公布票選結果，福爾摩沙台新夢想家的Formosa Sexy，以超過5成的得票率，拿下PLG史上第一個年度啦啦隊冠軍，被封做「啦啦隊天花板」無人有異議，身為隊長的梓梓代表成員分享「封后」心情，也對網友質疑她們「賣弄風騷」一事做出正式回應。

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▲夢想家啦啦隊去年加入壯壯（前排左）和梓梓（前排右），人氣後續看漲。（圖／翻攝夢想家啦啦隊FB）
▲梓梓（前排右一）和壯壯（前排左一）帶領的Formosa Sexy，成為PLG史上第一個年度啦啦隊冠軍。（圖／夢想家啦啦隊臉書）
梓梓去年加入Formosa Sexy，擔任隊長第一年就獲得年度啦啦隊大獎肯定，她接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示：「因為是隊長，其實給自己很大的壓力，也認為自己有責任要把團隊帶好，非常開心可以在第一年獲得了冠軍，也終於鬆了一口氣。」

▲梓梓是Formosa Sexy的靈魂人物之一。（圖／Chloe 董梓甯臉書）
▲▼梓梓是Formosa Sexy靈魂人物之一。（圖／Chloe 董梓甯臉書）
▲▼梓梓是Formosa Sexy的靈魂人物之一。（圖／Chloe 董梓甯臉書）
想起在Formosa Sexy努力的過程和甘苦，梓梓不諱言，在球季開始前，Formosa Sexy就知道有此票選活動，誓言一定要拿下冠軍，也因此與其他啦啦隊不同，每週球賽都帶給球迷全新的開場舞，從不跳重複的舞蹈，「所以整個球季下來，每個女孩為了每週給大家新的表演都被我逼得很緊，密集的練舞、記舞」。

▲梓梓為Formosa Sexy成員魔鬼特訓，每週球賽的開場舞從不重複。（圖／Chloe 董梓甯臉書）
▲▼梓梓為Formosa Sexy成員魔鬼特訓，每週球賽的開場舞從不重複。（圖／Chloe 董梓甯臉書）
▲▼梓梓為Formosa Sexy成員魔鬼特訓，每週球賽的開場舞從不重複。（圖／Chloe 董梓甯臉書）
梓梓也透露，今年夢想家執行長張承中希望她與團長壯壯能把在職棒的應援經驗帶進來，所以女孩還要記住應援動作，就是想讓球迷不管在現場還是轉播都有更好的視覺享受，「包含我們隊服，目前總共有5款，每款的設計也都是改版再改版，性感又要有質感，給大家更耳目一新的感覺，所以整個球季真的付出了很多努力」。

提到Formosa Sexy每位成員，梓梓滿是驕傲，「我們的女孩真的很團結、聽話，非常有向心力，對於共同目標拿到年度最佳啦啦隊都卯足全力，我發好Formosa Sexy官方IG的催票文章，她們都會自動自發轉載，每天都會發限動宣傳，女孩們的感情都很好，彼此鼓勵、激勵，我覺得很難得可貴」。

▲梓梓康復後加入季後賽排練。（圖／翻攝梓梓IG）
▲梓梓對Formosa Sexy盡心竭力。（圖／梓梓IG）
針對日前被部分網友謾罵「騷貨」、「爛隊」等不雅字眼，質疑Formosa Sexy賣弄身材和風騷，梓梓表示，目前沒有任何一支職業運動賽事隊伍的啦啦隊是像他們一樣以性感為取向，且聽隊名Formosa Sexy就知道我們風格很明確，強調性感跟賣騷從來都不一樣，也一直都希望每個人都要用正面的眼光去看待別人的努力，「因為你怎麼想別人，就代表你是什麼樣子」。

▲梓梓皮衣系列多連發。（圖／董梓甯臉書）
▲▼梓梓認為性感跟賣騷從來都不一樣。（圖／Chloe 董梓甯臉書）
▲梓梓示範剪裁特殊的挖洞泳衣，辣照吸引上萬人點讚。（圖／董梓甯臉書、IG）
▲梓梓IG有59萬追蹤數，人氣不俗。（圖／董梓甯臉書、IG）
▲梓梓IG有75萬追蹤數，人氣不俗。（圖／ZN梓梓董梓甯IG）
拿下年度最佳啦啦隊殊榮後，梓梓眼光看得更遠，「希望未來女孩們不只是啦啦隊而已，能夠在個人與團體都發展得更好，甚至成為藝人，例如發行自己的單曲、寫真，如果更多人認識我們，我們也許也能盡一己之力，人更多人進場看球」。（編輯：楊穎軒）


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