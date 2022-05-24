被酸民譙騷貨！梓梓奪年度啦啦隊　霸氣喊：我們風格明確

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想起在Formosa Sexy努力的過程和甘苦，梓梓不諱言，在球季開始前，Formosa Sexy就知道有此票選活動，誓言一定要拿下冠軍，也因此與其他啦啦隊不同，每週球賽都帶給球迷全新的開場舞，從不跳重複的舞蹈，「所以整個球季下來，每個女孩為了每週給大家新的表演都被我逼得很緊，密集的練舞、記舞」。
梓梓也透露，今年夢想家執行長張承中希望她與團長壯壯能把在職棒的應援經驗帶進來，所以女孩還要記住應援動作，就是想讓球迷不管在現場還是轉播都有更好的視覺享受，「包含我們隊服，目前總共有5款，每款的設計也都是改版再改版，性感又要有質感，給大家更耳目一新的感覺，所以整個球季真的付出了很多努力」。
提到Formosa Sexy每位成員，梓梓滿是驕傲，「我們的女孩真的很團結、聽話，非常有向心力，對於共同目標拿到年度最佳啦啦隊都卯足全力，我發好Formosa Sexy官方IG的催票文章，她們都會自動自發轉載，每天都會發限動宣傳，女孩們的感情都很好，彼此鼓勵、激勵，我覺得很難得可貴」。
針對日前被部分網友謾罵「騷貨」、「爛隊」等不雅字眼，質疑Formosa Sexy賣弄身材和風騷，梓梓表示，目前沒有任何一支職業運動賽事隊伍的啦啦隊是像他們一樣以性感為取向，且聽隊名Formosa Sexy就知道我們風格很明確，強調性感跟賣騷從來都不一樣，也一直都希望每個人都要用正面的眼光去看待別人的努力，「因為你怎麼想別人，就代表你是什麼樣子」。
拿下年度最佳啦啦隊殊榮後，梓梓眼光看得更遠，「希望未來女孩們不只是啦啦隊而已，能夠在個人與團體都發展得更好，甚至成為藝人，例如發行自己的單曲、寫真，如果更多人認識我們，我們也許也能盡一己之力，人更多人進場看球」。（編輯：楊穎軒）