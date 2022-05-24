女兵遭恐怖前男友「開車輾壓」！落網竟稱：殘廢就能娶她

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受害人的姊姊也在網路上發文指出，事發當晚，爸爸載著妹妹返回軍營，不料正當2人下車拿行李時，張男竟突然開車衝撞妹妹，妹妹倒地後，張男還倒車輾壓，隨後就開車逃離現場，最離譜的是，張男犯案後毫無悔意，對警方表示，若是妹妹殘廢，可否娶妹妹回家，讓她聽了相當傻眼，真的覺得對方十分變態與可惡。
經醫院診斷發現，被害人右肩胛骨、第五腰椎、雙側骨盆骨折，左側股骨幹粉碎性骨折，骨盆及左下肢變形，傷勢相當嚴重，未來恐有癱瘓風險；受害家屬也控訴張男一家，對於整起事件，始終不聞不問，直到第7天才象徵性出來致個歉，隨後又神隱消失，面對高額的醫藥費，還要背負著妹妹可能癱瘓的最壞情況，實在是被壓得喘不過氣來。
警方指出，獲報後半小時內，就以車追人逮捕張男，完成筆錄後，已依殺人未遂罪嫌移送南投地檢署，現收押於看守所。（編輯：陳苾暐）
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