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女兵遭恐怖前男友「開車輾壓」！落網竟稱：殘廢就能娶她

▲被害者遭恐怖前男友撞倒，並來回輾壓，未來恐有癱瘓可能。（圖／翻攝畫面）
▲被害者遭恐怖前男友撞倒，並來回輾壓，未來恐有癱瘓可能。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-05-24 15:47:46

南投一名女兵，本月8日晚間要回營時，竟遭張姓前男友埋伏，當著女兵父親的面，開車朝她猛撞，還數度輾過該女，導致其全身多處擦挫傷並骨折，送醫後雖無生命危險，但未來恐有癱瘓的可能，警方訊後殺人未遂罪嫌，將張男移送法辦。

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▲受害者姐姐表示，面對高額的醫藥費，還要背負著妹妹可能癱瘓的最壞情況，實在是被壓得喘不過氣來。（圖／翻攝畫面）
▲受害者姊姊表示，面對高額的醫藥費，還要背負著妹妹可能癱瘓的最壞情況，實在是被壓得喘不過氣來。（圖／翻攝畫面）
據了解，張男過去沒有前科，目前無業，與被害女子透過網路認識，並交往長達9年，惟先前就有多次到軍營堵人的情形，近期女方覺得與張男在一起沒有未來，遂提出分手，張男因此心有不甘，才下重手報復前女友。

受害人的姊姊也在網路上發文指出，事發當晚，爸爸載著妹妹返回軍營，不料正當2人下車拿行李時，張男竟突然開車衝撞妹妹，妹妹倒地後，張男還倒車輾壓，隨後就開車逃離現場，最離譜的是，張男犯案後毫無悔意，對警方表示，若是妹妹殘廢，可否娶妹妹回家，讓她聽了相當傻眼，真的覺得對方十分變態與可惡。

經醫院診斷發現，被害人右肩胛骨、第五腰椎、雙側骨盆骨折，左側股骨幹粉碎性骨折，骨盆及左下肢變形，傷勢相當嚴重，未來恐有癱瘓風險；受害家屬也控訴張男一家，對於整起事件，始終不聞不問，直到第7天才象徵性出來致個歉，隨後又神隱消失，面對高額的醫藥費，還要背負著妹妹可能癱瘓的最壞情況，實在是被壓得喘不過氣來。

警方指出，獲報後半小時內，就以車追人逮捕張男，完成筆錄後，已依殺人未遂罪嫌移送南投地檢署，現收押於看守所。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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