強調張國明任常任董事長合法！長榮國際董事會畫面首曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
EIS為登記在巴拿馬的閉鎖型公司，共有5位股東分別是創辦人張榮發及4位兒子，持股各20%，因為張榮發遺囑訴訟仍在國內法院二審中，該持股被凍結。5月10日由張國明、張國政、張國煒召開股臨會，決議由張國明擔任PP，不過張國華以違反公司章程及會議召集程序及改選違法，不予承認。
黃福雄今日公開5月10日當天錄影畫面、會議紀錄和公司章程並強調，張榮發於2016年1月過世，張國華聲稱當時受4位遺囑執行人推選為EIS新任PP，張國明、張國政在場見證。但張國明和張國政強調絕無此事，並指出也沒有召開股東會，要求張國華提出會議紀錄和簽名佐證，否則涉及偽造文書。
至於張榮發遺囑的4位執行人也無開會，更無推舉張國華為新任PP。張國煒表示，在今年5月10日之前，他從未接獲EIS召開股東會或改選PP的通知，也不知道PP被變更登記，因此無從主張股東權利，張國華宣稱是EIS的PP並無法律依據。
黃福雄說明，根據公司章程第7條第11項，「若無 Permanent Director and Permanent President，當時在任之其他董事（若有），應立即召集股東會以選任新任Permanent President若董事未於原始管理終結後 14 天內召開股東會，任何股東均得召開此等會議。」
黃福雄指出，2016年張國華宣稱其為EIS的Permanent President，違反公司章程，因此不合法，股東之一的張國明才會在5月10日召開EIS股臨會，寄發開會通知書給所有股東，有持股超過半數的股東親自出席投票，決議當然合法有效，張國明為EIS的新任 Permanent President無庸置疑。
長榮集團交叉持股，長榮國際股份有限公司與巴拿馬長榮國際有限公司是掌握長榮集團最重要的兩個樞紐，巴拿馬長榮國際有限公司是長榮海運最大股東、持股7.43%，長榮海運又是長榮航空和長榮國際儲運最大股東，各持股14.77%和40.36%，誰掌握EIS對長榮集團經營權至為關鍵。