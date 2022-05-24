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蝦皮商城品牌旗艦店突破600間！ 5/25 線上抽萬元購物金

▲歡慶蝦皮商城品牌旗艦店突破600間！蝦皮購物「5.25商城狂購節」祭精選商品限時25折起優惠。（圖／品牌提供）
▲歡慶蝦皮商城品牌旗艦店突破600間！蝦皮購物「5.25商城狂購節」祭精選商品限時25折起優惠。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-05-24 17:00:00

為持續優化購物體驗，蝦皮購物今 (5/23) 宣布蝦皮商城「品牌旗艦店」識別全面升級，入駐品牌數正式突破600家，為2020年首度上線的6倍！為慶祝蝦皮商城「品牌旗艦店」突破新里程碑，「5.25商城狂購節」將攜手站上超過600間品牌旗艦店祭出精選商品限時25折起優惠，更準備了最受用戶喜愛的「商城299元免運」及「商城85折券」等多重好康！優惠不只如此，5/25進站再送指定店家品牌旗艦店85折up券，還有全新「品牌知識王」、「商城摸彩箱」等多項遊戲與豐富獎項，有機會將萬元蝦皮購物金帶回家，並參與Apple大禮包抽獎！

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▲蝦皮購物「5.25商城狂購節」小米米家吸塵器G9，優惠價1,374元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「5.25商城狂購節」小米米家吸塵器G9，優惠價1,374元。（圖／品牌提供）
根據資策會產業情報研究所（MIC）2021年零售電商消費者行為調查，有高達9成的民眾習慣在綜合型電商平台購物，其中蝦皮購物以高達64%的比例登上最多消費者愛用的行動網購平台，將持續為消費者打造全面安心購物環境，近期除了宣布攜手蝦皮商城超過6000家店家簽署正品切結書，升級蝦皮商城的「正品保障」服務，近年也積極邀請知名大牌進駐開設「品牌旗艦店」，截止今日，站上累積品牌旗艦店數量超過600間，包含微軟、三星、adidas、巴黎萊雅、金百利、P&G寶僑、迪士尼文具等各類別國際知名品牌紛紛插旗，為2020年首度開設「品牌旗艦店」識別時的6倍！除品牌數的增長外，更在蝦皮購物首頁增設品牌旗艦入口，集結每日精選品牌旗艦店優惠懶人包，方便消費者選購。蝦皮商城也將持續力邀各領域品牌加入，預計2022年有機會再邀請100家進駐蝦皮商城開設「品牌旗艦店」！

▲蝦皮購物「5.25商城狂購節」XBOX Series S 超值同梱組，優惠價4,990元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「5.25商城狂購節」XBOX Series S 超值同梱組，優惠價4,990元。（圖／品牌提供）
蝦皮購物「5.25商城狂購節」攜手HITACHI、小米、特福、雪花秀等知名品牌祭出精選７大時段「品牌旗艦店25折起」，因應近期疫情升溫，精選多樣居家防疫好物推出超狂優惠，上線無接觸購物最放心！抗暑涼夏必備的HITACHI精品系列一對一變頻冷暖現省近萬元只要28493元，讓你輕鬆擺脫暑氣；給家人清新空氣的伊萊克斯 Pure A9.2 高效能抗菌空氣清淨機，原價23900元，現在不到萬元就能帶回家；小米米家無線吸塵器G9寵粉優惠25折瘋搶價只要1374元。不只家電下殺送優惠，雪花秀完美柔焦精華粉底甜蜜價不到2千元就能入手、煮夫煮婦最愛Tefal法國特福全新鈦升級- 藍調系列不沾雙鍋組原價3660元現在優惠只要1125元、健身必備 Myprotein 2.5kg乳清蛋白限時省破千只要1019元。

▲蝦皮購物「5.25商城狂購節」法國特福藍調系列不沾雙鍋組，優惠價1,125元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「5.25商城狂購節」法國特福藍調系列不沾雙鍋組，優惠價1,125元。（圖／品牌提供）
此外，蝦皮購物誠意準備「商城夯品5折起」超殺優惠，讓你買到賺到，優惠享不完！ASUS X515KA 15吋筆電限時55折，只要10850元就能變身文書作業高效達人；娛樂神器XBOX Series S 超值同梱組優惠價5000元有找，讓你宅家不無聊；現在就下單 FUJIFILM INSTAX SP3相印機，馬上串接智慧型手機，將美好回憶打印出來，限時優惠價31折只要1995元！蝦皮購物獻上甜蜜折扣，把各式3C娛樂用品優惠回饋給你！

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2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

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