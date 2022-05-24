台灣飛日本798元！虎航明開賣冬季航班　達人算來回票價

我是廣告 請繼續往下閱讀
旅人指出，建議買明年的機票較保險且情勢明朗，不過要做好買機票「只是買個希望」，有可能打水漂才是健全的心理準備。至於這波沒有開放仙台、函館、旭川等航班，算是較為可惜的地方，推估是航班調度上還需要更完整才會開放。
以台北成田舉例，來回票價是798元加798元，加上桃園機場稅500元、成田機場稅817元、虎航訂票手續費220元×2航段，台北成田來回最低票價共是3353元，但要注意，退費最多只退機場稅。
📍台北－東京羽田
單程含稅＋手續費：1518元起
來回含稅＋手續費：3440元起
📍台北／高雄－東京成田
單程含稅＋手續費：1518元起
來回含稅＋手續費：3353元起
📍台北／高雄－大阪
單程含稅＋手續費：1518元起
來回含稅＋手續費：3451元起
📍台北－岡山
單程含稅＋手續費：1518元起
來回含稅＋手續費：2759元起
📍台北／高雄－福岡
單程含稅＋手續費：1518元起
來回含稅＋手續費：2978元起
📍台北／高雄－沖繩
單程含稅＋手續費：1518元起
來回含稅＋手續費：2982元起
至於這次台灣虎航同步推出10組、20組套票及「搭到飽套票」，旅人認為，還是要看個人需求，如果「整天很閒」再考慮搭到飽方案，而10組套票方案則有點尷尬，雖然不用擔心票價波動就能兌換，但只限同一人搭乘，且規則也限制假期和特殊年節不得兌換。
過去在日本求學2年多、駐日工作12年的台灣網友熊本熊則吐槽，套票只能折抵機票價格，附加費用需要另加。換句話說，20公斤來回行李要額外加購850元×2，另外加上機場稅、訂票手續費，且不提供機上餐點。至於日本「搭到飽套票」20萬8888元起，平均每個月要飛3次以上才有機會攤平，18個月內每月飛三次，等於一年半要飛54次，怎麼看贏面都不在消費者。