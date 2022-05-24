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台灣飛日本798元！虎航明開賣冬季航班　達人算來回票價

▲台灣虎航明（25）日上午10點開賣2022冬季航班，全航線798元起，立刻引發民眾高度關注。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）
▲台灣虎航明（25）日上午10點開賣2022冬季航班，全航線798元起，立刻引發民眾高度關注。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-24 16:02:32

許久沒有機票促銷的訊息，由於近期日本開始準備試辦小型旅遊團，下半年日本自由行露出曙光，看好疫後旅遊商機，台灣虎航率先開賣2022冬季航班，打出全航線798元起，以及日韓不限航點套票，讓久未出國的民眾全都熱血沸騰，還有人高呼：「買下去把日本當國內跑來跑去」，不過航班、套票買了划算嗎？達人幫算給你看。

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台灣虎航將於明（25）日上午10點開賣冬季航班，搭乘期間是今年10月30日至明年3月25日。以分享日本旅遊聞名的「風塵萬里旅人手札」，版主旅人曾和日本青森縣、富山縣縣政府合作推廣當地觀光。旅人分享各航班最低票價，他也提醒，目前台灣和日本雙邊因為疫情關係，暫時還未開放免簽證觀光，應先衡量好自身經濟情況再購買機票。

▲台灣虎航率先開賣2022冬季航班，打出全航線798元起。（圖／取自虎航官網）
▲台灣虎航率先開賣2022冬季航班，打出全航線798元起。（圖／取自虎航官網）
旅人指出，建議買明年的機票較保險且情勢明朗，不過要做好買機票「只是買個希望」，有可能打水漂才是健全的心理準備。至於這波沒有開放仙台、函館、旭川等航班，算是較為可惜的地方，推估是航班調度上還需要更完整才會開放。

以台北成田舉例，來回票價是798元加798元，加上桃園機場稅500元、成田機場稅817元、虎航訂票手續費220元×2航段，台北成田來回最低票價共是3353元，但要注意，退費最多只退機場稅

📍台北－東京羽田 
單程含稅＋手續費：1518元起
來回含稅＋手續費：3440元起

📍台北／高雄－東京成田 
單程含稅＋手續費：1518元起
來回含稅＋手續費：3353元起

📍台北／高雄－大阪 
單程含稅＋手續費：1518元起
來回含稅＋手續費：3451元起

📍台北－岡山 
單程含稅＋手續費：1518元起
來回含稅＋手續費：2759元起

📍台北／高雄－福岡 
單程含稅＋手續費：1518元起
來回含稅＋手續費：2978元起

📍台北／高雄－沖繩 
單程含稅＋手續費：1518元起
來回含稅＋手續費：2982元起

▲除了全航線798元起，同步開賣「10組、20組、不限次數」三種套組。（圖／取自虎航官網）
▲除了全航線798元起，虎航同步開賣「10組、20組、不限次數」三種套組。（圖／取自虎航官網）
至於這次台灣虎航同步推出10組、20組套票及「搭到飽套票」，旅人認為，還是要看個人需求，如果「整天很閒」再考慮搭到飽方案，而10組套票方案則有點尷尬，雖然不用擔心票價波動就能兌換，但只限同一人搭乘，且規則也限制假期和特殊年節不得兌換。

過去在日本求學2年多、駐日工作12年的台灣網友熊本熊則吐槽，套票只能折抵機票價格，附加費用需要另加。換句話說，20公斤來回行李要額外加購850元×2，另外加上機場稅、訂票手續費，且不提供機上餐點。至於日本「搭到飽套票」20萬8888元起，平均每個月要飛3次以上才有機會攤平，18個月內每月飛三次，等於一年半要飛54次，怎麼看贏面都不在消費者。

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