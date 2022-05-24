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影／越南男足奪冠全民狂歡　旅越台男直擊街頭熱鬧場景

▲旅居越南多年的強尼剛好在現場捕捉民眾的激情。（圖／翻攝自「越南強尼VietnamJohnny」YouTube）
▲旅居越南多年的強尼剛好在現場捕捉民眾的激情。（圖／翻攝自「越南強尼VietnamJohnny」YouTube）

記者賴正琳/綜合報導

2022-05-24 17:24:032022-05-24 17:33:54

越南的男足國家隊在22日晚間於河內市美亭體育場打贏泰國，奪得第31屆東南亞運動會金牌，更締造越南男足東運會2連霸佳績。這項創舉引起當地民眾暴動，旅居越南多年的強尼剛好在現場捕捉民眾的激情，並笑稱這對越南民眾來說是相當重要的盛事，尤其剛好記錄下來越南對戰泰國後街邊民眾的激動表現。

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強尼表示，當天大約有萬人上街，從影片中可以看出許多人歡呼和尖叫，也有許多美女和帥哥到街上和人擊掌，並且大家騎著機車、舉著國旗，到大馬路上和其他人共襄盛舉，還有民眾帶著鍋碗瓢盆上街敲鑼打鼓，場面非常熱鬧和熱烈。

▲越南民眾拿著國旗、騎車上街遊行慶祝。（圖／翻攝自影片）
▲越南民眾拿著國旗、騎車上街遊行慶祝。（圖／翻攝自「越南強尼VietnamJohnny」YouTube）
事實上，東運會足球賽事最令越南全民瘋狂，這次不論女足或男足的表現都超強勁，越南女足再度奪金，順利完成東運會3連霸；而越南男足成功把金牌留在越南，締造越南男足東運會2連霸。根據東運會官網，越南這次共拿下205金牌、125銀牌、116銅牌，總獎牌數排名第一；泰國92金牌、103銀牌、136銅牌，總獎牌數排名第二；印尼69金牌、91銀牌、81銅牌，總獎牌數排名第三。

強尼畢業於國立台北大學地政系，目前旅居越南已7年，累積豐富旅遊、生活經驗。因為工作職位關係，自身在越南有投資房地產及股票經驗，時常在頻道上分享他的日常和意見，十分有趣。

｜越南強尼小檔案｜

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