侯友宜母親侯呂秀蓮過世　雙手合十感謝民進黨團關心

新北市長侯友宜的母親侯呂秀蓮，昨（23）日下午過世，家屬預計5月29日舉辦告別式，僅舉行家祭，不辦公祭；民進黨新北市議會黨團總召陳啟能今（24）日下午在市政總質詢前，也代表黨團請侯友宜節哀，侯友宜僅用雙手合十，並未有任何的回應。
侯友宜對於母親過世一事顯得相當低調，直到今日下午1時多經媒體的揭露後，議員們才知情；由於這幾天是民進黨新北市議會黨團市政總質詢的時間，因此總召陳啟能今日下午在市政總質詢前，特地先代表黨團成員向侯友宜表達慰問之意，並請侯友宜節哀，而侯友宜則神情嚴肅的用雙手合十回應。
市政總質詢的中場休息時間，包括國民黨資深議員周勝考、民進黨資深議員李坤城、林裔綺等人，也紛紛向侯友宜表達慰問之意，侯友宜則回應感謝關心、謝謝「沒代誌」；一整天都坐在侯友宜旁邊的副市長謝政達則說，他也是看到新聞報導才知道此事。
針對總統蔡英文將與台北市副市長黃珊珊一起去視察北榮，外界也關切侯友宜對於此事的看法，會不會希望總統也來看新北？侯友宜指出，總統的行程，他不清楚，最重要是把事情趕快做好，才是人民最大的期待。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。