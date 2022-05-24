本土確診增82,435例　指揮中心：各縣市兒童疫苗最快明起開打

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個案縣市分布
- 新北市16,609例
- 桃園市10,532例
- 高雄市9,437例
- 臺中市8,989例
- 臺北市8,566例
- 臺南市5,593例
- 彰化縣4,120例
- 屏東縣2,670例
- 新竹縣2,186例
- 宜蘭縣2,128例
- 基隆市1,897例
- 苗栗縣1,630例
- 新竹市1,583例
- 南投縣1,243例
- 雲林縣1,216例
- 花蓮縣1,211例
- 臺東縣911例
- 嘉義縣890例
- 嘉義市585例
- 澎湖縣210例
- 金門縣119例
- 連江縣38例
指揮中心指出，今日新增42例本土病例死亡個案，為25例男性、17例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、39例具慢性病史、16例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月1日至5月21日，死亡日期介於5月13日至5月22日。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，42例死亡個案中有39人有慢性病史，另外3人沒有慢性病史，死因仍在調查中，有16位沒有接種過疫苗，年齡超過80歲的有22人。
羅一鈞進一步說明，死亡個案中，10歲男童是先前5月22日公布過的兒童重症腦炎個案，個案無慢性病，也尚未接種疫苗，5月13日開始發燒頭暈嘔吐情況，隔天開始出現咳嗽、意識變化和抽搐，快篩後陽性轉送醫院急診，當時體溫為41.1度，X光片看起來是輕微肺炎，但頭部的電腦斷層有嚴重腦水腫，後來在醫院發生心律不整和氧氣濃度下降情形，緊急插管入住加護病房，治療當中有使用瑞德西韋和類固醇、降腦壓等藥物，後來合併多重器官衰竭，並在5月18日病逝，經過病歷審查後，死因確認和新冠肺炎有關。
另一名20多歲確診男性，羅一鈞補充，個案本身有慢性神經系統疾病，未接種疫苗，長期臥床，染疫後合併呼吸衰竭情況，因為呼吸衰竭關係而過世。
兒童疫苗開打！陳時中：有意願接種者均可順利接種
指揮官陳時中表示，針對滿5至11歲兒童施打之Pfizer-BioNTech COVID-19兒童疫苗接種事宜，已於今（2022）年5月16日函請教育部及各地方政府衛生局配合，自5月25日起，依期程規劃陸續於校園或指定/安排合約醫療院所提供接種。
陳時中表示，教育部於5月17日轉請地方政府教育局及國小配合相關準備作業，並協助進行家長及學童接種意願調查，同樣提供7天考慮期，預計5月25日後陸續彙整各縣市調查結果。
目前各地方政府校園集中接種作業預訂於5月25日至6月1日間陸續開打，陳時中指出，亦安排/指定合約醫療院所提供接種服務，未於校園接種或滿5歲未入學兒童可至各縣市安排/指定合約醫療院所接種。
陳時中說明，兒童疫苗已於今日陸續配送各縣市，預估需求主要以5-11歲各縣市人口數之7成，扣除原Moderna意願調查人數8成（預估接種）及確診人數進行分配，且依疾病盛行率再加配部分縣市，首批預估配送約40.3萬劑，後續視接種情形，預計於5月27日再配送約26.9萬劑。中央預留約10萬劑，將依接種及疫情等狀況再行分配。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53887
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