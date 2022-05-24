北慈接生疫情寶寶！　7名確診孕婦順利自然產子

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張銀洸提到，今年配合政府政策，產婦若懷孕週數已滿36週，顧及隨時有生產可能，便可安排專責病房住院治療。而因多數孕婦已接種疫苗，染疫表現多以上呼吸道症狀，屬於輕症，包含流鼻水、咳嗽、頭痛為主，均未使用抗病毒藥物治療。
轉院無產檢病例 全程檢查、接生、照護再確認
由於許多孕婦在被轉來台北慈濟醫院時並沒有產檢病歷，對此，張銀洸強調，這種情況下，產科醫師會透過照超音波了解寶寶的大小和胎位，並替孕婦綁上胎心音監測器，監測子宮收縮狀況和胎兒心跳情形，藉此評估胎兒健康。
生產前，婦產科會先照會兒科醫師，在孕婦出現產兆轉至產房後，產科與兒科的醫護人員便會換上全套個人防護裝備接生，寶寶出生後，兒科接手照護，產婦則是會留產房觀察兩個小時，確定生命徵象穩定，沒有產後出血的疑慮時，再轉回專責病房休息。
確診孕婦自我監測 胎動異常儘速就醫
張銀洸建議，除了接種新冠肺炎疫苗，懷孕滿28週確診孕婦，可自行監測胎動，原則上，每三個小時要感覺到寶寶在動，吃完午餐、晚餐的兩個小時內，胎動也要超過10次，要是超過三個小時都沒感覺到寶寶的動靜，可以先吃些東西或喝點含糖飲料，要是持續沒有動靜，就代表胎動明顯減少，胎兒活力減弱，要就近就醫。
此外，孕婦在家也要留意自身健康，若有產道出血、腹痛且休息無法改善，就建議與當地衛生單位聯絡，盡速就醫接受診療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53863
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