獲總統教育獎！偏鄉新住民之子靠打拳「擊破」逆境

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經過2年的蛻變，如今在身高172公分、清秀面容總帶著燦爛笑容的李敏身上，當年黯然氛圍早已蕩然無存，取而代之的是謙虛有禮的陽光正面，笑容可掬的她，乍看之下難以與曾在全中運女子64公斤量級勇奪冠的金牌選手聯結，但當她上場，就是只有貫徹要擊敗對手的堅毅意志，這一切的轉變，她都歸功於練拳，讓她擺脫當年的人生困境。
看似風光，但九年級才接觸拳擊的李敏，經啟蒙教練蔡耀鈞鼓勵，高二才從恆春遠赴內埔農工繼續拳擊手之路，兩地相隔近百公里，離開相依為命的印尼新住民媽媽，不僅媽媽常說想她，她更是萬般捨不得，但說服自己既然已離家，那就全力拚，才不會辜負媽媽和教練的期待，她從剛入學的80公斤，一路增肌減脂到64公斤，這一切不為別的，就為在拳擊路上綻放光采。
李敏因宗教不吃豬肉，加上吃部分海鮮會過敏，後來乾脆都吃相對好料理的素食，在需要極高的體力、能量和肌力負荷的拳擊界堪稱異類，她仍靠著堅強鬥志一路過關斬將，先是成為縣運冠軍，去年參加全中運前還遇上突如其來的感冒，賽前評估奪金機率不高，但她靠著堅強鬥志發揮練習成果，一舉奪冠，教練傅志群也評她為「難得的人材」。
傅志群說，李敏不曾接受正規運動校隊的嚴苛訓練，初來乍到時思路較不靈活「常被他罵哭」，且入隊時體重重，各項體能、肌力以及技術又差人一大截，且拳擊是一項異常艱困的運動，無論身心意志都要能超乎常人才能堅持住，進到高中的第一年有多艱辛實在不足為外人道，她是每天都練到哭，身上大小傷是家常便飯，但李敏總是可以擦乾眼淚再戴上拳套，堅持不放棄繼續練習，真的沒有幾個女生熬得住。
允文允武的李敏，先是在上個月獲頒全縣模範生殊榮，本月更從「2022年總統教育獎」高中組全國36位進複審的同學中脫穎而出，獲選為最終12人受獎名單，消息傳來，全校上下無不歡欣鼓舞，都覺與有榮焉。經過2年刻苦的訓練，李敏從一個拳擊門外漢，成為全中運金牌選手，更獲得屏東縣頒發的傑出運動員。
獲知得獎消息後李敏是難掩興奮說。其他入選的同學都是在逆境中向上，是非常優秀典範，至今仍不敢相信自己會獲獎，覺得一切都好夢幻。感謝校長張世波、老師傅志群、學長李勝華及啟蒙教練蔡耀鈞和內農的大家庭，一路上有這些支持和疼惜才能成就現在的她，她始終心存無限的感激。
李敏已憑藉優異體育成績考取國立台灣體育運動大學，她說，目前放眼國家代表隊到國際舞台為台灣爭取榮耀，讓世界看見台灣，也希望未來能成為教練，為台灣栽培更多優秀的拳擊幼苗。她指出，成長過程中受過許多社會上的幫助，未來會從事回饋社會，盼藉自身努力激勵更多的女孩及與她同樣來自單親、低收及新住民等弱勢家庭的孩子，「只要堅持信念，不輕言放棄，人生可以很精采，我們的未來也可以不一樣。」她說。