非一時口誤？拜登承諾武力保台展現信念　分析：恐有風險

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分析人士表示，拜登先前也曾經發表類似言論，顯示出是拜登個人下令進行某種干預。美國外交關係委員會成員薩克斯（David Sacks）指出，拜登有著豐富的外交政策經驗，發表言論當下，日本首相岸田文雄就在他旁邊，再加上俄烏戰爭爆發的背景之下，「我相信拜登不是一時口誤」。
在歐巴馬政府時期擔任美國國務院東亞和太平洋事務前助理國務卿的羅素（Daniel Russel）表示，「拜登堅信美國應該對中國對台灣的軍事侵略做出回應。但這究竟意味著什麼以及美國對防禦台灣做出什麼承諾，依然很模稜兩可。」
《路透社》分析指出，拜登給自己留了很大的轉圜空間，尤其是關於所謂軍事介入是否意味著派遣美軍參戰的問題。雖然拜登政府表示，美國沒有變動對台的戰略模糊政策，但也未說明是否會出兵捍衛台灣。
前美國在台協會台北辦事處（AIT）處長包道格（Douglas Paal ）表示，「我不認為這（拜登的言論）有助於保持該地區的和平以及台灣的安全」。美國「德國馬歇爾基金會」（ German Marshall Fund）台灣議題專家葛來儀（Bonnie Glaser）則認為，拜登的言論可能引發嚇阻中國的反效果。
《法新社》報導提到，拜登的言論雖給了台灣數十年來最明確的保證，但也替美國一貫刻意模糊的立場帶來更多不確定性。
隨著近年來，中共軍機闖入台灣防空識別區（ADIZ）的次數急劇增加，北京對台北當局的反應也越來越激烈，但與此同時，美國政府似乎有意淡化模糊策略，保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）專家成斌（Dean Cheng）指出，「如果華府要捨棄對台模糊政策，動作最好快點。」