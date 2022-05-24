15縣市大雨特報！鋒面主要雨勢今晚啟動 2大熱區要小心
受到滯留鋒面持續南下影響，今（24）日午後對流雲系持續移入台灣陸地，北部沿海地區及中南部地區都出現顯著降雨，其中嘉義還出現時雨量30~40毫米的大雨。但中央氣象局提醒，午後的雨勢只是序曲，這波滯留鋒面將持續在台灣滯留徘徊到週五（5/27），從今晚到明（25）日雨勢會一波波轉強，很容易有短延時強降雨出現，降雨熱區落在北部地區及中部山區，可能有局部大雨或豪雨發生機率，提醒民眾要特別留意。
氣象局簡任技正伍婉華指出，今晚到明日鋒面南移的過程中，各地雨勢會開始轉趨明顯，尤其北部沿海地區及中部山區要特別注意，氣象局也持續發布大雨特報，除了目前嘉義以南、南投地區及台中、花蓮山區要留意有局部大雨，今晚起北部地區也會開始有局部大雨發生，包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區都在警戒範圍內，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。
這波鋒面雨季將持續影響到週五，明天一整天到後天（5/26）白天雨勢都相當劇烈，北部地區及中部山區雨勢最明顯，恐有局部大雨或豪雨發生；週四到週五各地仍有陣雨或雷雨，西半部地區及東北部地區有局部大雨。伍婉華提醒，鋒面帶來的降雨比較屬於斷斷續續的，有時候有劇烈的對流系統發展移入，就可能帶來短時間的劇烈降雨，持續一段時間後才會停止，不穩定度相當高，因此民眾要隨時注意氣象局最新天氣資訊、警特報或大雷雨即時訊息，外出記得攜帶雨具備用。
氣象局預估，這波鋒面預計週六（5/28）會慢慢北移到台灣北部海面，但台灣地區風向轉為西南風，迎風面的中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，北部及花東地區天氣放晴，午後有局部短暫雷陣雨。
至於氣溫方面，未來幾天各地受到降雨的關係，北部地區低溫約攝氏21度，高溫約攝氏24到26度；中南部及花東地區低溫約攝氏23到24度，高溫約攝氏27到30度，不下雨的時候感覺較為悶熱。