巷仔內／拜登印太戰略圍堵中國　「保台」是真心或假意？

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既然美國要著眼印太區域，那麼首先選擇拜訪韓國而非日本就有著關鍵意義。以往美國總統訪問韓國的主軸大戲多半是兩韓問題，然而拜登訪韓行程卻並未凸顯朝鮮問題，不僅和民主黨上一任總統歐巴馬（Barack Obama）不同，並未前往南北軍事分界線地區（DMZ），就連給北韓領導人金正恩的訊息都只有透過媒體說了一聲「哈囉」。
此前金正恩才舉行閱兵大典，宣稱北韓將加速試射飛彈、試驗核武，韓國新任總統尹錫悅雖擺出強硬態度，選前提出購置部署薩德系統、擴大核威懾、加強美日韓三邊關係等，讓外界多加推測拜登來訪將推動韓國加入QUAD，但實際上《韓聯社》卻報導指出美國對接納新成員持謹慎態度。目前暫不考慮接納新成員建立「Quad＋」機制。
那麼訪韓用意為何？這就得看「印太經濟框架」當中所提到鞏固科技安全、穩定供應鏈與制定數位原則等方面。由於韓國前任總統文在寅就職期間，韓國整體氛圍較親中，對於美國來說就是一個「科技破口」，此次修補破洞將能順利把全球半導體供應鏈如韓國三星、台灣台積電等先進的芯片公司串聯，打造類似「經濟版北約」的組織。
這也是印太經濟框架跟CPTPP等傳統區域經貿集團最大的差異，過去如RCEP、CPTPP等核心皆為「關稅」，然而IPEF目前雖無實質內容，且拜登受限於國內政治因素考量，對稅率調動相當敏感，但此框架所強調的議題正是重塑世界的價值鏈、供應鏈，對經歷俄烏戰爭、新冠疫情後的世界，這條穩定的供應鏈能起到關鍵作用，再加上北京因嚴格清零政策讓許多外企喪失信心，不少業者有意出走中國，對印太區域國家來說正是張開雙臂歡迎外企的好機會。
新加坡總理李顯龍先前的態度就是這些國家的最好證明，李顯龍指出新加坡的態度是既加入美國主導的IPEF，也支持中國加入CPTPP，在大國關係間取的平衡也不過度依賴一方。如此一來便能最大化自己的區域參與，也不落入冷戰選邊的兩難。
拜登亞洲行另一個受人關注的焦點還有再度「挺台」，回顧拜登對外發言，多次偏離白宮一貫「戰略模糊」的用語，去年8月阿富汗政府垮台，拜登當時接受美國《ABC》新聞專訪即稱，阿富汗和台灣、韓國及北約性質不同，後者是與美國「達成協議的實體」；去年10月，拜登參加《CNN》在巴爾的摩舉行的巿民大會，接受民眾提問時，被問及台灣若遭中國攻擊，美國是否會防衛台灣時，他也肯定表示「會，我們有承諾要這麼做」；去年11月拜習會後的記者會中，拜登又稱「它（台灣）是獨立的，它要自己做決定」；以上發言過後白宮皆隨即出面表示對台政策不變，但拜登本人卻沒有修正發言，僅重申對台「政策沒有改變」，外界多認為這是為了牽制中國而有意強化的發言，北京方面則多次警告美國不要打「台灣牌」、「以台制華」以免「玩火自焚」。
《華爾街日報》對此則分析指出，拜登此言用意在於向其他國家釋放「美國會干預台海關係」的正面訊息，如此一來如英國、澳洲和日本則可能會加入，大幅提升中國的入侵成本，也讓習近平對於出兵產生猶豫，也不至於徹底觸碰中共紅線。
亞洲行期間，拜登所推銷的「支持台海和平穩定的重要性」正是美國立場證明，對於台海議題，美國皆不脫離「維持現狀」的態度，並有意拉攏盟友踩在共同立場，不過對於更明確地保衛台灣，美方仍無詳細作為，如何在本次四方安全對話峰會後進一步的達到防範侵略，美國政府仍得仔細評估中國嚇阻情勢與台美在亞洲盟友的防禦態度。