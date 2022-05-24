張國華律師到場遭推擠　長榮國際雙胞董座各執其詞

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宋正一強調，2016年3月24日開始，張國華已由遺屬執行人指定為永久董事長兼常務總經理，並沒有懸缺，因此在會長中的記者會聲稱因為「董事長懸缺」才選任新董事長的前提是不存在的，再者，張國明當初就是由張國華指定派認為董事，張國政也是由張國華任命為公司秘書，他們都知道張國華擔任PP已經長達6年之久，而且巴拿馬的合法登記就是張國華為永久董事長，並沒有已經被改選的狀況，因此宣稱為合法改選完全是誤導大眾。
另外，宋正一指出，張國華也希望張國明、張國政可以尊重集團公司治理，回歸到專業經理人治理角色，不要刻意曲解章程，誤導大眾，希望今天這場說明會自動取消，否則對於EIS公司造成的損害，一定會求償到底。
宋正一重申，EIS章程第7條第11項推選總經理（President），但這個角色目前是由張國華擔任的，從來沒有所謂可以改選常務董事長、常務總經理的相關章程規定，因此張國明開了一個程序違法的股東會，議案內容也是違法的，希望張國明懸崖勒馬，不要再影響到長榮集團公司的合法經營。目前巴拿馬公司的登記上還是由張國華擔任永久董事長，目前相關的法律程序都在研議中，雖然無法給社會一定的期程，但一定會有動作。
對於法條認知上是否有落差？宋正一強調，法條認知並沒有落差，只是對方一直不願意承認章程就是這樣規定的，第7條第11項的前提為常務董事長、常務總經理懸缺，但並不存在這樣的前提，張國明、張國政這6年來從來沒有反對過，張國明的董事職位是張國華指派給他的，張國政的秘書職位也是在張國華任內，相關文件上也載明常務董事長就是張國華，希望此事能回到理智溝通，希望各界法律專業人士不要曲解，長榮國際已存在已久，張國華也已擔任常務董事長6年，「不可能一個當了6年的董事長，今天突然被質疑當年沒有被指派過，我想這是非常不合邏輯的」，現在張國華就是合法登記、有效的常務董事長。