端午連假類火車？公路總局：情況未明　參考五一經驗規劃

黃運貴說，類火車計畫仍由台鐵處理，公路總局負責提供資料給台鐵做計畫研擬，若台鐵端午節真的停駛，會配合台鐵協助安排遊覽車等，目前已依照五一勞動節的經驗，根據之前的路線、班次來做規劃，也會關切類火車司機員染疫的人力調度問題。
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銜接國道易壅塞路段，北部路段（如台64線中和交流道、台65線土城交流道）預估易壅塞時段為6月2日晚間及6月3日上午時段，中部路段（如台74線台中環線）預估易壅塞時段為6月3日、6月4日上午時段及6月4日傍晚時段，南部路段（如台86線關廟交流道、台86線仁德系統路段、台18線中埔交流道及台88線鳳山~五甲路段）易壅塞時段較為分散，大致分布於6月3日、6月4日下午時段及6月5日晚間時段。
觀光風景地區鄰近路段，包含台2線萬里~大武崙及福隆路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等，預估假期間每日有車多甚至壅塞情形發生。
國道客運總計提供2.9萬班次、99.8萬座位數，業者陸續販售預售票，目前全線預售票尚餘9成，其中東部尚有9成5、西部尚餘8成5；公路總局也祭出多項公共運輸優惠措施，包括87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠、持電子票證搭乘47條台灣好行路線可享半價優惠；凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車可享一段票或基本里程免費；持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再抵200元優惠等。
受到本土疫情影響，公路總局說，五一勞動節公路運量比預估值低，最近疫情升溫也使車流量呈下降趨勢，端午節將視疫情變化，用最嚴謹態度來因應。
另外，交通部規劃祭出客運振興方案，國道客運業者爭取下半年起連假優惠常態化，由公路總局補貼客運天天推出85折票價優惠，連假則下殺7折。公路總局運輸組副組長楊聰賢表示，目前正規劃振興方案，會有旅客衝量計畫，初步將砸5億元針對國道客運和公路客運乘客補貼票價，業者建議折扣也在考量中，預計6個月內執行完成。