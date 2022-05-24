高雄今新增9408確診　陳其邁：正處於社區傳播階段

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陳其邁指出，新北市目前盛行率11.6%、台北市8.5%，隨著疫情升溫，高雄盛行率也來到3.2%。陳其邁認為，從盛行率可以看到特定時間內社區流行狀況，假如社區越多人染疫，集體免疫力就會增加，但中南部過去這段時間，從去年到今年，並沒有社區傳播的部分，因此，這一波疫情流行狀況來看，要提醒市民，現在屬於社區傳播階段，外出或在家都必須注意防疫措施。
衛生局簡任技正潘炤穎也就今天確診案例分析指出，從密切接觸者分析，同住親友、職場接觸確診情況有攀高，提醒同住家人隔離期間要提高警覺，時間、空間盡量別重疊，若很難避免同時間、同空間使用，使用後務必要清消，並全程戴口罩。夜市、商場、賣場、宗教活動等屬高風險場域，有不特定接觸風險，也要做好防護。
衛生局長黃志中也指出，目前確診者中，接受居家照護是大宗，居家照護累計有3萬7950人，占97.1%，在集檢所384人，加強型防疫旅館為51人，另有706人住院中。目前高雄市65歲以上接種第一劑86.5%、第二劑82.2%、第三劑73%。全國65歲以上打第一劑85.4%、第二劑81%、第三劑71%。
黃志中也針對家長們關注兒童BNT疫苗接種作業表示，衛生局將陸續發3萬劑疫苗到診所，5歲兒童BNT疫苗接種特別診24日晚間8點起開放預約，家長除了帶孩子到各合作醫院接種，也能到高雄301家合約院所預約。
陳其邁也針對「快篩陽即確診」診療及給藥處置流程，高雄已做好準備，一旦中央宣布，高雄馬上就能無縫接軌。陳其邁指出，高雄目前23個社區篩檢站、9家兒科特別門診、4家社區兒科特別門診，屆時可全部轉換成快篩陽及確診個案門診，提供診療服務，民眾也可攜帶快篩陽檢體，到社區篩檢站或500家居家照護診所，其中268家備有藥物診所，檢查判定確診後能馬上給藥，未來7天內醫生也會幫忙追蹤，一站式服務相當便民。
稍早，陳其邁也針對國民黨高雄市議員李眉蓁今天在高雄市議會質詢時提醒民眾，清冠一號需由醫師判斷後處方，不能隨便拿給朋友服用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。