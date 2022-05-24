過站周星馳、馮德倫！莫文蔚嫁初戀 答案讓人恍然大悟

大S再嫁選擇了舊愛具俊曄，成為今年演藝圈的佳話，大S勇敢擇愛更讓不少女生感動又佩服。不過，舊愛還是最美的認知，天后莫文蔚11年前就明白了這愛情的輪迴。51歲的她出道後，與周星馳、馮德倫的戀情最廣為人知，分手後，她保持風度，從不口出惡言，被讚是「最佳前任典範」；2011年莫文蔚以41歲大齡嫁給初戀男友，兩人分手後時隔多年再相逢，宛如電影情節般神奇，她做了解答：「對的人即使錯過了，也會回到你身邊。」





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莫文蔚婚後，曾在自己6月2日生日時，於個人Youtube頻道公開與德籍老公Johannes四手聯彈鋼琴演奏的影片，默契十足；夫妻倆也經常被媒體直擊牽手逛大街，好像新婚夫妻般如膠似漆，經常有人說異國婚姻難維持，讓人好奇這對夫妻是如何保鮮的？她受訪時曾這樣說，除了心境永保17歲之外，「撒嬌」很重要，同時透露，每次和老公相聚，老公都會送花，讓她有被寵愛的幸福感。他們也經常也以Honey、Baby等稱呼彼此，甜度破表。莫文蔚17歲到義大利求學就認識了Johannes，兩人是同班同學，她當時為了他，特地學習德語，不過，小倆口還太年輕，僅交往1年就分道揚鑣。莫文蔚之後返港當了藝人，與Johannes從此未再見面。





莫文蔚保養得宜，唱功實力仍維持高水準，2019年還舉辦世界巡演。

進演藝圈後，莫文蔚曾有兩段情最為人津津樂道。她與周星馳因拍《大話西遊》而結識，於1998年分手。每當有人提及周星馳，莫文蔚都稱他是「男閨密」、「良師益友」。的確，莫文蔚因《大話西遊》開始走紅，之後的《食神》、《喜劇天王》更將她捧為一線女星，進而來台出唱片，若沒有周星馳的提攜，可能也沒有現在的天后。遺憾的是要讀懂星爺這本書，畢竟太難了。





她的另一位男友則是後來娶了舒淇的馮德倫。1997年張國榮首次執導拍戲，邀請馮德倫和莫文蔚合作，最後電影未能成事，真實生活的世界中他倆卻發展為戀人，當時馮德倫名氣不如大4歲的莫文蔚，被狗仔拍到約會後，男方難得認愛，還讚女友是「105分的女人」。可惜兩人最終未能開花結果，於2007年結束長達9年的姊弟戀，當時的莫文蔚已37歲，分手肯定很受傷。





但她不像很多女人被甩後，就將自己困在「被害者」的角色裡走不出來，把生活搞得一團糟。對莫文蔚而言，她淡然看待這兩段無法牽手走到最後的感情，「結婚不是衡量戀愛是否成功的標準，對自己坦白最重要，抓不住時要懂得放手。」





莫文蔚在2003年赴柏林拍成龍的電影《80天環遊世界》時，巧遇初戀男友Johannes。17年後再度重逢，兩人成熟許多，儘管Johannes有一段失敗的婚姻，與前妻育有3個孩子，在莫文蔚與馮德倫分手後，他們重新找回了昔日的激情和愛戀。





▲莫文蔚曾在單曲《I Do》中化身「史上最美愛神邱比特」。（圖／索尼音樂提供 ）

2011年10月1日，41歲的莫文蔚在意大利舉行婚禮，回到她與Johannes最初相遇的地方。婚後夫妻倆幸福美滿，甚至覺得能與初戀再續前緣是件瘋狂的事。老公前妻的3個兒女，莫文蔚也視如己出，一家五口，生活非常甜蜜。婚後，莫文蔚再談到感情觀：「愛情不用很複雜，也不一定要很轟轟烈烈的。其實最簡單、平凡的、淳樸的愛情，在現在這個階段，我會最珍惜。」



