300億租金補貼7/1開放申請！房東別害怕 房客省錢你減稅
「300億元中央擴大租金補貼專案」預計在今年7月1日至8月31日開放線上申請。營建署今（24）日表示，補貼戶數大幅提升至50萬戶，除所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍外，並對初入社會青年、新婚家庭、育有未成年子女（含胎兒）家庭、經濟或社會弱勢大幅加碼補貼金額，申請手續也相當簡便，4大優勢大幅減輕租屋族負擔，讓租屋族看得到也吃得到。
不只租屋族受惠，近年來，政府持續擴大租金補貼，並積極動社會住宅包租代管，引導民間租屋關係納入政府服務體系，同時在符合住宅法公益出租人的條件下，房東享有所得稅每戶每月1.5萬元免稅，以及房屋稅與地價稅比照自用住宅優惠稅率，不僅讓租賃雙方和協雙贏，也讓政府對市場資訊掌握與健全租屋市場工作邁出一大步。
營建署強調，房客申請租金補貼無需取得房東同意，且房客申請通過後，房東同時具公益出租人資格，無須另外申請。因此，鼓勵所有房東應積極提醒房客申請租金補貼，保障自己應得的權益，也提醒房東在申報所得稅時，記得勾選住宅法第15條資格(公益出租人)。
另外，依《住宅租賃定型化契約範本》第6條規定，房屋稅、地價稅由出租人負擔，再次呼籲房東應誠實納稅，不得將稅金轉嫁予房客。