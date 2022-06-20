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統一布丁「冷凍變冰棒」　完美自製凍Q酷涼冰品

▲統一布丁搭配「冷凍術」，自製統一布丁冰棒，就能創造大大滿足！（圖／IG-solo_guide）
▲統一布丁搭配「冷凍術」，自製統一布丁冰棒，就能創造大大滿足！（圖／IG-solo_guide）

生活中心/綜合報導

2022-06-20 11:00:00

初夏來臨，天氣越漸炎熱，各大冰店無不摩拳擦掌，準備祭出各自的酷涼冰品，讓消費者們好好透心涼一番。只不過若不想出門，你是否有居家的消暑提案呢？想來點香濃冰品，難道非得買台刨冰機、備好冰磚、配料才能大呼過癮嗎？其實生活中有許多簡單點子，就能夠創造大大滿足，像是相當容易買到的統一布丁，是許多家庭都會買來存放的國民甜點，除了品嚐冷藏布丁的Ｑ嫩口感，其實還能搭配流傳已久的「冷凍術」，自製統一布丁冰棒，就有美食部落客分享多種DIY妙招，發揮出可愛繽紛的布丁冰品。

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▲凍過的統一布丁吃起來不會很硬，反而是像雪糕一樣，一咬就可以入口。（圖／IG-solo_guide）
▲凍過的統一布丁吃起來不會很硬，反而是像雪糕一樣，一咬就可以入口。（圖／IG-solo_guide）
好吃的冰誰說一定得求人？美食部落客「SOLO」便分享，小時候不管拿到什麼餅乾、巧克力、飲料都會想要放到冷凍庫再吃，那時候冷凍過統一布丁就瞬間發現新大陸，凍過的統一布丁吃起來不會很硬，反而是像雪糕一樣，一咬就可以入口，凍Q凍Q的口感超降溫。而這樣的吃法，相信是許多人小時候的大確幸，但SOLO居家吃冰的創意可不僅於此！

SOLO接著分享，除了單吃冷凍統一布丁，自己更將冷凍後的統一布丁放到果汁機裡面打碎，變成布丁冰沙，還加入珍珠、漂浮布丁等創意吃法，提供滿滿的居家夏日消暑攻略。事實上，統一布丁無可取代的獨特焦糖風味，以及具記憶點的奶香，做成的冰沙不管是搭鮮奶、珍珠、芋頭、水果都百搭，冷凍後的統一布丁完全可以媲美冰店的冰磚，在家就能簡單做出冰菓室級冰品。

▲現在只要買統一小布丁三入組還隨機送兩款Ｑ萌獎勵貼紙，數量有限，送完為止。（圖／品牌提供）
▲現在只要買統一小布丁三入組還隨機送兩款Ｑ萌獎勵貼紙，數量有限，送完為止。（圖／品牌提供）
為了與全民一同迎接夏日，帶開心回家！現在只要買統一小布丁三入組還隨機送兩款Ｑ萌獎勵貼紙，數量有限，送完為止。

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