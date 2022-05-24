防疫險之亂應對反應慢？金管會：並無姍姍來遲

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首先，針對爆量的防疫保單，金管會指出今年4月29日即函請保險公司加派人力儘速辦理核保等事宜。
而今年5月15日有消息傳出部分公司以複保險為由婉拒投保，金管會說，當日隨即對外說明防疫險無複保險問題，一經核保完成，保險公司即依約負保險責任。
另外，中央疫情指揮中心在今年5月7日說明數位健康證明載明確診者相關資料並提供驗證機制，金管會表示，在隔日，也就是5月8日時立即邀集業者研商據以作為確診理賠的證明文件，並在5月4日即函請保險公會研訂理賠實質審查指引。
對於中央疫情指揮中心在今年5月16日宣布增列0+7以篩代隔措施，金管會指出，在5月17日立即對外說明，民眾如果維持3天居家隔離+4天自主防疫，受有隔離處分且有隔離事實，保險公司都應予理賠。
此外，關於「保單上說『確診即理賠』，業者卻搞出『投藥重症』才理賠」一事，金管會說明，防疫保單給付內容包括「確診」、「確診住院日額給付」等，媒體評論誤將兩者混為一談。
依照契約條款約定，「確診住院日額給付」應該經由醫師診斷必須入住醫院且接受診療為前提，配合疫情指揮中心於本年4月8日公布「COVID-19確診個案居家照護管理指引」，考量醫院醫療量能，金管會表示，已協調業者，同意原應入住醫院經改為居家照護並接受治療者，得比照一般住院日額給付，這項說明已於4月19日對外發布。
至於關於「金管會任由業者推賣防疫保單」的爭議，金管會說，保險商品在銷售前或銷售後的風險控管均有一定的監理要求，而且金管會保險局在今年年初，鑑於疫情變化及風險屬性的改變，已函請保險公司檢討風險控管機制。
對於風險管理上有需要檢討改進的地方，金管會表示會參考各界建議，督導保險公司強化相關機制。