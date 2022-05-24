男童撞倒20萬天線寶寶！風向逆轉 業者退款致歉：我的錯
香港有對父母日前帶小孩出門逛街時，男童不慎撞倒了玩具店內要價52800港元（新台幣近20萬元）的巨型天線寶寶公仔，第一時間家長賠錢了事，不過事件卻在網路持續發酵，許多人質疑店家沒做好相關保護措施，且從監視器畫面看男童並非故意踢倒，僅是不小心碰到，甚至有人怒轟店家是「詐騙」、「碰瓷」。店家一度發表強硬聲明反擊，但之後態度大逆轉，改口致歉並退還男童父母的賠款。
據了解，事情發生在香港潮流玩具平台「kkplus」位於旺角朗豪坊的店舖，店內一個180公分高的「天線寶寶」公仔，被男童不小心撞倒，導致頭部和身體支離破碎，家長第一時間認錯賠錢，但是事件持續延燒，監視器畫面曝光後更發現男童只是不小心背部靠到，並非店員所稱的故意踢倒，引發家長不滿。
店家一度發表強硬聲明反擊，表示事情已經解決，賠款是家長提出的，更聲稱公仔放置在店內期間沒有為客人帶來任何不便。但網上輿論反應持續「炎上」，店家臉書粉專也被香港網友灌爆，結果風向大逆轉，店家將原本的強硬聲明刪除，並改口致歉以及退還家長賠款。
根據《香港01》報導，店家表示「先向事主一家帶來的不便致萬分的歉意」，並強調沒做好保護措施是「我們的問題」，澄清很關心小朋友的安全，「誰都不願意看到這樣的事情發生」，聲稱會重新檢討店內擺設的大型公仔，並已向當事男童與家長送上慰問，將之前家長的賠款全數退回。（編輯：倪浩軒）