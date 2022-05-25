房市／捷運共構宅機能大不同！優、缺點一次看

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優點二為因離捷運站很近，因此主要的生活機能會圍繞著捷運站發展，包括各大電信、郵局、銀行、各類型餐飲店、超商等，幾乎食衣住行育樂都能滿足，也成為許多購屋族青睞的原因。
優點三為屋齡普遍較新，林隆昌說明，捷運共構宅多為近年開發，因此屋齡大多10年上下，而新北市許多行政區大多開發較早，因此捷運站周邊都以老公寓產品居多，若是要找屋齡15年內的電梯大樓，物件較少，多在離捷運站約路程15分鐘的範圍之外，也讓捷運共構宅的屋齡新優勢脫穎而出。
而捷運共構宅常被討論的缺點為擔心因與捷運共構，出入人口複雜，或有音頻、低頻等影響居住品質，林隆昌表示，音頻與低頻感受因人而異，但他本身多次帶客戶去看捷運共構宅，沒有聽到相關的噪音，也較少聽到買方反映，但他認為，因為捷運營運至晚上12點，因此若是有相關疑慮的購屋族，12點後就沒有捷運營運可能產生的聲響。
而出入人口複雜的部份，則是因為社區大門口通常緊鄰捷運出口，讓消費者會有住家安全的疑慮，林隆昌說明，捷運共構宅與捷運出入口會分開，且有門禁管制，且多數捷運共構大樓都有完善的物業管理，分層樓層也有管制，民眾擔心的居住安全若有完善的物業管理即可化解。