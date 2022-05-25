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房市／捷運共構宅機能大不同！優、缺點一次看

▲捷運共構宅到站即到家的特點，吸引購屋族青睞。（圖／NOWnews資料照片）
▲捷運共構宅到站即到家的特點，吸引購屋族青睞。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-05-25 08:00:00

雙北地區的居民高度仰賴捷運，就連挑選房屋也會以離捷運站遠近為考量，因此捷運共構宅成為消費者青睞的產品之一，在地房仲表示，捷運共構宅有到站即到家、生活機能完善、屋齡普遍較新等優點，部分民眾則會有擔心人口出入複雜、有音頻低頻等疑慮，但這些疑慮大多都能化解。

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信義房屋永和頂溪店專案經理林隆昌表示，捷運共構宅的優點一為「到站即到家」，除了交通方便性，新北市因開發較早且居住密集因此有許多巷弄，晚歸的女性、小孩回家不用走暗巷，安全性大大加分。

優點二為因離捷運站很近，因此主要的生活機能會圍繞著捷運站發展，包括各大電信、郵局、銀行、各類型餐飲店、超商等，幾乎食衣住行育樂都能滿足，也成為許多購屋族青睞的原因。

優點三為屋齡普遍較新，林隆昌說明，捷運共構宅多為近年開發，因此屋齡大多10年上下，而新北市許多行政區大多開發較早，因此捷運站周邊都以老公寓產品居多，若是要找屋齡15年內的電梯大樓，物件較少，多在離捷運站約路程15分鐘的範圍之外，也讓捷運共構宅的屋齡新優勢脫穎而出。

而捷運共構宅常被討論的缺點為擔心因與捷運共構，出入人口複雜，或有音頻、低頻等影響居住品質，林隆昌表示，音頻與低頻感受因人而異，但他本身多次帶客戶去看捷運共構宅，沒有聽到相關的噪音，也較少聽到買方反映，但他認為，因為捷運營運至晚上12點，因此若是有相關疑慮的購屋族，12點後就沒有捷運營運可能產生的聲響。

而出入人口複雜的部份，則是因為社區大門口通常緊鄰捷運出口，讓消費者會有住家安全的疑慮，林隆昌說明，捷運共構宅與捷運出入口會分開，且有門禁管制，且多數捷運共構大樓都有完善的物業管理，分層樓層也有管制，民眾擔心的居住安全若有完善的物業管理即可化解。

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