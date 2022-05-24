奴才限制不能上桌！貓咪「小手搭茶几」挑釁：朕只是放著

規矩是訂來打破的？熟知貓咪個性的人都知道，牠們是一種相當有個性的生物，因此對於飼主訂的規矩可不一定會乖乖遵守。國外一隻虎斑貓因為家中規定「不可以跳上桌」，沒想到這天牠竟然挑戰飼主底線，網友看了全笑翻：「表情太故意了！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲飼主家裡養了兩隻貓咪，分別是椅背上的「教授」以及沙發上的「博士」。（圖／推特帳號pari2mofu2）日本這名飼主家裡養了2隻貓咪，經常在推特上分享愛貓們的生活日常，而飼主家中有個規定，就是貓咪不可以跳上桌子，沒想到平時就喜歡窩在沙發上爽睡的Genetta貓「教授」想要「遊走法律邊緣」，這天雖然身體趴在沙發上，兩隻不安分的小貓掌卻故意搭在前方的茶几上，並且一臉挑釁地看著飼主，那表情似乎在說：「朕只是把前腳放著，可沒有爬上去喔！」▲教授平時非常喜歡窩在沙發上。（圖／推特帳號pari2mofu2）▲飼主家中規定貓咪不能跳上桌，不過這天教授卻將兩隻小手搭在茶几上，還一臉挑釁地看著飼主。（圖／推特帳號pari2mofu2）▲教授：朕只是放著。（圖／推特帳號pari2mofu2）▲教授：本喵手長，伸展一下有問題嗎？（圖／推特帳號pari2mofu2）▲沒想到連博士也學壞了呢！（圖／推特帳號pari2mofu2）網友看了照片都忍不住笑說：「牠確實沒有踩上去，只是扶著」、「這隻貓很明顯在挑戰奴才的底線」、「這表情好挑釁，我喜歡」、「貓咪的表情好機車喔」、「好像沒犯規，可惡」、「喵：我只是碰到而已」。（編輯：陳珮瑜）窗簾一聲撕裂！案發現場見胖橘貓躺地板裝無辜：不是朕獸醫院制服探出「迷你毛毛頭」！網一看全喊：口袋怪獸路邊遇見虎斑貓高速轉動「螺旋耳」！網笑：要原地起飛了