貓在流理台「引體向上」！監督奴才洗碗　網驚：體育系？

有主子嚴格監督，相信奴才一定不敢馬虎！貓咪是一種好奇心很強的動物，不僅喜歡觀察周遭環境，也喜歡監視人類的一舉一動。日本就有一名飼主這天在廚房洗碗時，貓主子竟然在一旁「引體向上」觀看，網友看了都笑說：「體育系的在練肌肉嗎？」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲「Nowa（ノワ）」目前才5個月大。（圖／推特帳號dairy_nowanowa）▲個性相當黏人，喜歡待在飼主身邊。（圖／推特帳號dairy_nowanowa）這隻擁有超強臂肌的貓咪叫做「Nowa（ノワ）」，目前才5個月大每天都光速成長，喜歡黏人又對一切事物感到新鮮的牠總是圍繞在人類身邊，無論奴才走到浴室、房間、廚房，Nowa都像小跟班一樣緊緊跟隨。這天牠看見奴才在流理台洗碗，在好奇心的驅使下牠用一對擁有超強臂肌的雙手勾在檯面上，兩隻腳懸在空中，像一條超大毛毛蟲般地「掛在」流理台，一臉嚴格監督的模樣讓飼主也忍不住以Nowa的口氣笑說：「讓本喵來看看你怎麼洗碗的」。▲這天飼主正在廚房洗碗，沒想到Nowa雙手掛在流理台好奇監督。（圖／推特帳號dairy_nowanowa）▲Nowa：奴才有沒有洗乾淨啊？（圖／推特帳號dairy_nowanowa）▲Nowa：很好很好，碗碗有洗乾淨惹！（圖／推特帳號dairy_nowanowa）▲Nowa：偶會持續監督的！（圖／推特帳號dairy_nowanowa）照片分享在推特上才短短一個星期就吸引超過36萬人次按讚分享，許多網友都笑說：「牠看起來像一隻猛男貓」、「這是體育系出身的吧？」、「小手手真有力氣」、「人家在練腹肌」、「貓：洗乾淨一點喔，本喵有在看」、「好想直接把牠抱上去喔」。（編輯：陳珮瑜）奴才限制不能上桌！貓咪「小手搭茶几」挑釁：朕只是放著窗簾一聲撕裂！案發現場見胖橘貓躺地板裝無辜：不是朕獸醫院制服探出「迷你毛毛頭」！網一看全喊：口袋怪獸