被黨拋棄？習近平強硬「清零」害經濟　專家：大位恐不保

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布朗近來接受《美國之音》專訪時指出，在疫情初期，中國共產黨做出了清零的承諾，希望藉由「清零政策」與歐美已開發國家的高死亡率、感染率做對比，彰顯中國制度與政策的成效。但是若在錯誤的時機放鬆防疫，以及考量到疫苗效力與長者施打普及率，在政治上，中國是難以放棄清零政策。
不過清零政策的中心上海卻已經出現多起民怨，而這個情況若是延長並擴展到中國其他地區，如北京或是西安，將會對經濟造成相當大的破壞，更會影響中國共產黨的支持度，產生許多憤怒和怨恨。布朗指出，對於習近平來說，最困難的問題和最大的威脅仍然是經濟問題。如果封鎖確實嚴重損害了中國的經濟成長，並使其遠低於預計的5.5%，這將對中產階級產生重大影響。
布朗表示，在這樣的狀態下，中國將會有多達5億人的中產階級覺得自己正在失去積蓄、無法賺錢、現在的生活比以往更糟糕，這會對中共的領導造成巨大破壞。因為對於習近平的領導地位、共同富裕和其他理念來說，中產階級才是他試圖真正吸引並獲得支持的群體。
中國共產黨第二十次全國人民代表大會（二十大）即將在2022年下半年舉行，外界認為，習近平及將會迎來第三任期。但布朗強調，若是無法滿足中產階級的期待，將會是習近平面臨的最大問題。就算習近平取得了第三任期，但若清零政策導致中國經濟成長遠不如預期，仍可能被黨無情拋棄，或甚至與黨一同覆滅。