防疫保單亂象多　產險公會三大理賠指引出爐

防疫政策滾動調整，衍生出防疫保單亂象，產險公會今（24）日下午公布「防疫保單理賠實質審查指引」，包含保戶十分關注的確診、隔離、住院審查等三大重點。產險公會指出，保險業應採取合理措施以進行理賠實質審查，並解決民眾防疫保單理賠問題，而民眾所關心的居家照護審查部分，目前仍在研議中。
產險公會表示，指引內容是經發行防疫保單的產險公司，委派理賠單位權責主管共同討論，針對通案性質問題，作成例示建議，經公會常務理監事會准予核備後，依程序陳報主管機關。同時公會也強調，考量各公司保單契約條款各異，對於未作成通案建議部分，則會請各公司依據保險契約精神、公平待客原則，衡酌各項因素妥適處理。
為因應中央疫情指揮中心隨時更新各項防疫措施，產險公會研擬的「防疫保單理賠實質審查指引」針對理賠應備文件以及實質審查程序，給予三大重點方向。首先是「確診審查重點」，針對以「數位新冠病毒健康證明」代替醫療診斷書的理賠審理，先進行數位新冠病毒健康證明真偽查驗，需要時仍會查核或請保戶提供其他證明。
至於「隔離審查重點」，今年5月17日起防疫政策修正，如為確診者的密切接觸者，且已接種完三劑疫苗，若前述保戶提供「3+4」的隔離通知書，且有隔離事實，產險業者應認定符合隔離保險金給付條件。
另外，針對「住院審查重點」，指引提及若原本應該住院治療者，因醫療滿載而無法入院，而轉於防疫旅館、集中檢疫所等地治療視同住院，須檢視有無檢附診斷證明書與隔離通知。公會表示，這部分指的是實際需要去住院的情形，而居家照護理賠指引部份還未訂出，目前仍在研議跟溝通當中。