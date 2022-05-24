竹縣縣政新幹線抵橫山 縣長楊文科允支持四項提案

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橫山鄉長張志弘指出，第一、台68線延伸案，主要紓解南清公路，經過評估，從竹東堤防銜接南清公路，需龐大經費，且需拆搬遷很多房屋，困難度較高，改由在對岸橫山沿著田寮堤防上坪溪右岸往南，既有堤後道路拓寬，以高架跨越上坪溪，終點銜接122線。但內灣、尖石假日車輛上台68線較多，容易回堵，建議縣府在台68線延伸案之前，希望公路局優先在竹東大橋新闢台68線專用引道，相信可以先解決假日回堵現況。
張志弘說，第二、亞洲水泥新竹廠目前營運幾乎停擺，只有研磨及包裝等項目，員工僅剩28人，產業沒落導致橫山人口數下降，25年來橫山鄉人口下降4500人，從1萬6千人下降至1萬2千多人，希望縣府協助請亞泥轉型為科技園區，促使產業進駐，人口提升。
第三、建議橫山分局長宿舍不列為歷史建築。宿舍內其實經過多次改裝，已失去原味，沒有保存意義，希望分局長宿舍改成全局都能使用的宿舍，希望重建成4層建物，一樓停車場，其餘為警員宿舍，解決現在宿舍不足的問題。第四、希望在橫山火車站後方油羅溪畔新建約1.6公頃的親水公園，需要2千多萬經費，已經提出計畫，希望縣府協助向中央爭取經費，打造橫山生態親水公園。
楊文科說，今天張鄉長、議員及鄉民代表會主席所提出的建議，縣府會立即列入紀錄，特別是如何新闢引道，從橫山鄉上到台68線及亞泥如何轉型，讓新產業來到橫山，幫助提升橫山鄉人口等，一併參考研議爭取。
另橫山鄉親最關心的「內灣地區連外道路新闢工程」，分成短期「120線拓寬」及中長期的「連外新闢道路」。其中，短期「120線拓寬」，去年已獲公路總局核定2.27億元，而在今年3月30日同意基本設計備查，目前已進入細部設計階段，5月底第一版細設書圖就會送到縣府審查。另中長期的「連外新闢道路」方面，今年4月11日已召開環境影響評估期中報告審查，如環評大會審查通過後，將向中央來爭取經費。
交旅處說，在「連外新闢道路」完成之前，交旅處也爭取到交通部補助，以總經費1885萬元推動「內灣地區智慧交通管理控制系統建置計畫」，預計今年7月發包，明年6月完成建置，預估可以節省行車時間10％以上，先行舒緩內灣地區現階段交通壅塞情況。