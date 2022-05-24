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竹縣縣政新幹線抵橫山 縣長楊文科允支持四項提案

▲新竹縣縣政新幹線抵橫山，縣長楊文科（左）允支持四項提案。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣縣政新幹線抵橫山，縣長楊文科（左）允支持四項提案。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-05-24 20:15:48

新竹縣縣政新幹線行動主管會報第四站由列車長新竹縣長楊文科率領縣府一級主管，今(24)日抵達橫山鄉，楊文科細數上任以來橫山鄉推動各項建設的成果及聽取各方意見，其中橫山鄉長張志弘也提出四項提案「新闢台68線專用引道」、「亞泥轉型為科技園區」、「橫山生態親水公園」及「改建橫山分局長宿舍」，希望縣府攜手爭取，縣長楊文科也表示肯定，相信橫山鄉能邁向更美好的未來。

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楊文科說，感謝大家全力支持，過去3年多來，積極推動各項橫山建設，橫山鄉的政見就是他的政見，他強調縣府跟所有鄉鎮市公所是夥伴關係，各鄉鎮市面臨的問題，就是縣府的問題，能夠做到的就立即做；需中央部會協調的，就立即約訪，尋求解決之道，逐步推動。

橫山鄉長張志弘指出，第一、台68線延伸案，主要紓解南清公路，經過評估，從竹東堤防銜接南清公路，需龐大經費，且需拆搬遷很多房屋，困難度較高，改由在對岸橫山沿著田寮堤防上坪溪右岸往南，既有堤後道路拓寬，以高架跨越上坪溪，終點銜接122線。但內灣、尖石假日車輛上台68線較多，容易回堵，建議縣府在台68線延伸案之前，希望公路局優先在竹東大橋新闢台68線專用引道，相信可以先解決假日回堵現況。

張志弘說，第二、亞洲水泥新竹廠目前營運幾乎停擺，只有研磨及包裝等項目，員工僅剩28人，產業沒落導致橫山人口數下降，25年來橫山鄉人口下降4500人，從1萬6千人下降至1萬2千多人，希望縣府協助請亞泥轉型為科技園區，促使產業進駐，人口提升。

第三、建議橫山分局長宿舍不列為歷史建築。宿舍內其實經過多次改裝，已失去原味，沒有保存意義，希望分局長宿舍改成全局都能使用的宿舍，希望重建成4層建物，一樓停車場，其餘為警員宿舍，解決現在宿舍不足的問題。第四、希望在橫山火車站後方油羅溪畔新建約1.6公頃的親水公園，需要2千多萬經費，已經提出計畫，希望縣府協助向中央爭取經費，打造橫山生態親水公園。

楊文科說，今天張鄉長、議員及鄉民代表會主席所提出的建議，縣府會立即列入紀錄，特別是如何新闢引道，從橫山鄉上到台68線及亞泥如何轉型，讓新產業來到橫山，幫助提升橫山鄉人口等，一併參考研議爭取。

另橫山鄉親最關心的「內灣地區連外道路新闢工程」，分成短期「120線拓寬」及中長期的「連外新闢道路」。其中，短期「120線拓寬」，去年已獲公路總局核定2.27億元，而在今年3月30日同意基本設計備查，目前已進入細部設計階段，5月底第一版細設書圖就會送到縣府審查。另中長期的「連外新闢道路」方面，今年4月11日已召開環境影響評估期中報告審查，如環評大會審查通過後，將向中央來爭取經費。

交旅處說，在「連外新闢道路」完成之前，交旅處也爭取到交通部補助，以總經費1885萬元推動「內灣地區智慧交通管理控制系統建置計畫」，預計今年7月發包，明年6月完成建置，預估可以節省行車時間10％以上，先行舒緩內灣地區現階段交通壅塞情況。

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