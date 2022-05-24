路邊撿到「落單小萌狗」！越看越怪送檢傻眼：這不能養
有些特別有愛心的民眾，如果在路邊發現落單小狗都會忍不住伸手援救，不過有時候可能要看清楚一點。國外一名好心網友在路邊發現一隻落單的小幼犬，擔心牠的安危好心收編牠帶回家照顧，不過怎麼越養越覺得似乎不太對勁……
根據外媒報導，美國麻州的一戶人家日前在馬路邊遇見一隻疑似被遺棄的落單小狗狗，因為牠長相非常可愛，附近又不見其他手足或是媽媽，因此這戶人家起了憐憫之心，擔心牠在外無法獨自生存，附近又是繁忙的馬路，就順手將牠撿回家飼養。不過養了幾天小奶汪漸漸長大，這戶人家突然發現這隻小狗狗怎麼好像「有點不一樣」，因此將牠送往當地野生動物中心Cape Wildlife Center檢查，這才驚覺原來牠是「東部郊狼（Eastern Coyote）」的小幼崽！
工作人員猜測這隻小幼狼可能不小心與母狼走散，無助地在路邊徘徊，加上幼狼的模樣與一般小狗非常相似，才會被這戶好心人家誤認是小狗而收編。由於一般民眾無法飼養狼，小幼狼就被留在野生動物中心。而日前工作人員也透露，確認過牠身體健康沒有狂犬病後，已經安排牠與另一隻同樣是孤兒的郊狼幼崽作伴交朋友，未來兩隻小幼狼會一起生活成長、互相學習，動物中心也會盡可能營造野生環境，教導牠們基本的生存技能，這樣未來野放時牠們就能夠自力更生。
網友看了小幼狼的照片後都紛紛表示：「牠看起來就像一隻普通的小狗狗」、「幸好有人出手相助，希望牠們未來能成功回歸山林」、「我能明白為什麼那家人認為牠是小狗而收編牠，因為牠太可愛了」、「我還以為是小柴犬啊」、「好想吸吸看狼是什麼味道！牠的腳掌是不是也很香」、「萌萌的！」、「物種上來看，狼就是狗，狗就是狼」。（編輯：陳珮瑜）