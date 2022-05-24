中小學提早放暑假？教育部回應了：配合指揮中心審慎評估
中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增82435例COVID-19確定病例，分別為82363例本土個案及72例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。國內疫情嚴峻，許多國中小學本週都停止實體課程，是否要乾脆統一提前放暑假，成為大眾關注焦點。對此，教育部晚間回應，會配合指揮中心最新規定，審慎評估。
根據教育部最新統計，各級學校累計達15萬1761名學生染疫，全國共6003校全校或部分班級暫停實體課程，其中包含5406全校停課。台北市長柯文哲直言，「停停上上不是辦法」，是否會統一提前放暑假，將在週四前做出決定。
而教育部對於提前放暑假的問題，則最新回應表示，「《校園因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情調整授課方式實施標準》於5月17日函頒修正，以『確診個案』為核心，並以暴露風險高低決定是否實施防疫假、暫停實體課程等措施，會參酌各地方疫情狀況，配合指揮中心最新規定審慎評估。」（編輯：倪浩軒）
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