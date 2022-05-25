確診幼兒避免嚴重急性腦炎　醫籲做2件事

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中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學於臉書粉絲專頁《Dr. E 小兒急診室日誌》提到，1998年腸病毒71型第一次在台灣爆發大流行時，重症主要原因是引起腦幹腦炎，當年兒童感染人數估計超過30萬人次，重症405人，死亡78人，重症主要發生在5歲以下的幼童。
謝宗學指出，若以30萬人感染，實際感染人數可能更多狀況估算，重症率約為0.13%，萬分之13、死亡率約0.026%，萬分之2.6、重症死亡率約19.3%；而今年新冠肺炎Omicron變異株流行，針對兒童族群總感染人數約20%估算，中重症率約0.02%，萬分之2、死亡率約0.002%，萬分之0.2、中重症死亡率約10%。
謝宗學解釋，目前已知新冠肺炎併發兒童嚴重急性腦炎的案例有6人，死亡5人，其中4人未滿5歲，1人10歲。他解釋，比較1998年腸病毒71型跟今年Omicron變異株比較的理由，主要都針對未滿5歲的幼童併發腦炎，而且同樣是台灣第一次大流行，幼童體內幾乎沒有抗體。
謝宗學進一步說明，兩者比較後可以發現，腸病毒71型不管在重症率、死亡率、重症死亡率都比Omicron變異株高，但今年才過不到一半，兒童感染新冠肺炎的人數已經近30萬人，傳染能力大幅超越腸病毒71型。
針對腦炎的病程比較，謝宗學說，目前公布新冠肺炎併發嚴重急性腦炎的病例，幾乎是在發病當天或隔天就猛爆性出現；腸病毒71型腦幹腦炎發生的時間散佈在病程第2天到第6天。此外，腸病毒71型出現重症前驅症狀到真正重症最短還有8至12小時到24小時以上空窗期，可以讓醫療介入搶救；然而，這次新冠肺炎併發嚴重急性腦炎的病程超快，似乎是前驅症狀出現後即變成真正重症，造成腦部破壞、水腫，最後回天乏術。
謝宗學坦言，以現有的病例資料分析，新冠肺炎併發嚴重腦炎時，目前所有醫療處置的治療效果十分有限。「身為兒科醫師和孩子的父親，我無法輕鬆說出嚴重急性腦炎發生率極低、家長不用擔心等類似的話語。數字是冰冷的，離開的是蘊藏無限未來溫暖的孩子，錐心刺骨的傷痛也不是一句運氣不好可以帶過。」
謝宗學提醒，對於未滿5歲的幼童，只有盡量不要染疫才是避免嚴重急性腦炎的方法，減少不必要社交活動、大人小孩做好個人衛生防護、家中成員能打疫苗的儘量去接種，或許終究無法避免染疫，但能拖延染疫時間，拖到可以接種疫苗的年齡、拖到年齡增長免疫力系統完善的時期，還是可以降低嚴重急性腦炎發生的機率，「方法有點消極，但在更先進醫療技術和新一代疫苗研發成功前，似乎也只能做這些事了！」
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