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國小司令台遭法拍！學校不願高價買回慘被告　雙方纏訟中

▲台中市太平區坪林國小的「司令台」被國產署法拍，以52萬的價格成交，結果得標者買下後，立即要求校方用300萬買回，校方不肯，因此被告上法院。（示意圖／翻攝畫面）
▲台中市太平區坪林國小的「司令台」被國產署法拍，以52萬的價格成交，結果得標者買下後，立即要求校方用300萬買回，校方不肯，因此被告上法院。（示意圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-05-24 22:20:48

實在是罕見的案例！台中市太平區坪林國小的「司令台」被國產署法拍，以52萬的價格成交，結果得標者買下後，立即要求校方用300萬買回，不然就要把司令台交出來。校方提議以100萬元買回，但對方不從告上法院。如今官司還在訴訟中，教育部表示會協助學校進行訴訟事宜，但小學的司令台被買走，校方還因此被告上法院，特殊情節讓網友嘖嘖稱奇，引發熱議。

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這起事件由台中市議員賴義鍠於市議會總質詢時披露，據了解，已有50多年歷史的坪林國小，早年校方部分用地是由地主無償提供，但地主過世後子女均沒有辦理繼承，結果土地被收歸國有。

而國產署竟將包含司令台的校地招標，校方2016年注意到此事，曾建議教育局將地買回，但最終沒有進一步處理，結果在2018年時被以52萬元的價格標售。買主得標後，反手要求校方還地或者以300萬買回，校方提出用100萬和解，對方心生不滿，一狀將學校告上法院。

目前雙方仍在纏訟中，有消息指出校方願意以175萬和解，不過雙方尚未談妥。教育局表示，一審判決認為對方有「謀取高額買賣價差之目的，構成權利之濫用」，教育局會協助學校進行訴訟，後續進行就依法辦理。（編輯：倪浩軒）

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