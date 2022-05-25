15縣市大雨特報！今明水氣最多　下週「滯留鋒」再襲台

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根據中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，「滯留鋒」雲層在台灣上空，局部地區有對流性降水回波，各地區有局部降雨，高屏已有強降雨。
今晨截至5：13本島各地區平地最低氣溫大多在20至23度之間〔北部(基隆七堵區)20.0度，中部(台中大甲區)21.9度，南部(高雄大樹區)22.8度，東部(花蓮壽豐鄉)21.5度〕。
吳德榮說，最新(24日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至週五（27日）「滯留鋒」及「西南季風」影響，各地有局部陣雨或雷雨，期間「中小尺度」對流系統發展頻繁，應隨時注意其所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)、及累積的大量降雨。
吳德榮指出，今日各區平地氣溫，北部20至25度，中部22至30度，南部23至32度，東部22至29度；週六(28日)「滯留鋒」逐漸北移，台灣受其與「西南季風」影響，仍有較大降雨，需持續注意。
吳德榮說明，最新歐洲模式模擬顯示，下週日至週一（29、30日）「滯留鋒」北移至東海及北部海面一帶徘徊，台灣受西南風影響，天氣暖濕，大氣不穩定，迎風面（中、南部）易有對流發展；背風面（北部、東半部）則晴朗、「炎熱如夏」，午後有局部短暫陣雨的機率；下週二、三(31、1日) 「滯留鋒」再度接近，水氣增多，除了午後有旺盛對流，其他時間亦有降雨的機率。（編輯：孫唯容）