嘉義救護車車禍！載確診者轉院途中 遭休旅車攔腰撞上
嘉義市24日晚間22時許，一輛救護車正執行確診者轉院勤務時，在博愛路興業路口準備通過紅燈時，遭一台正綠燈行駛的白色休旅車攔腰撞上，隨車護理師受輕傷，警消獲報到場，先將護理師送回原醫院治療，確診男子則由另外車輛載離，拖吊車也到場，協助將撞擊嚴重的救護車與休旅車拖離現場，後續將進一步釐清肇事原因與經過。
一名確診的70多位男子，在台中榮總嘉義分院採檢陽性後，由嘉義市救護車載送，準備轉院至嘉義基督教醫院收治，24日晚間22時36分時，救護車雖一路閃燈鳴笛執行勤務，卻在行經博愛路二段、中興路口要通過紅燈時，遭一輛綠燈直行的白色休旅車攔腰撞上，導致救護車右前方車頭凹陷、右前輪毀損，休旅車左車頭撞毀，消防救護獲報後，隨即到達事故現場。
據了解，車內人員僅有名隨車護理師受傷，已載回原醫院救治，救護車駕駛也先回到台中榮總嘉義分院清消，將防護衣脫下後才執行後續筆錄作業，並提醒警方因該救護車內無隔開駕駛座與後艙，暫時避免進入車內，至於確診者則由另外車輛後送載離。
有關該起車禍，詳細肇事責任將由警方進行後續釐清，拖吊車也在事發後，到場協助拖離車道。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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