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網球／熱淚盈眶！Tsonga拚完法網告別戰　揮手告別球迷

▲法國名將Jo-Wilfried Tsonga告別賽場。（圖／取自Roland-Garros推特）
▲法國名將Jo-Wilfried Tsonga告別賽場。（圖／取自Roland-Garros推特）

記者黃建霖/綜合報導

2022-05-25 08:30:372022-05-25 08:38:13

在肩膀受傷無法順利進行正拍揮擊的情況下，持外卡參賽的37歲法國老將Jo-Wilfried Tsonga今(25)日在羅蘭加洛斯打完了生涯最後一戰。他以7:6(6)、6(4):7、2:6、6(0):7擊敗挪威好手Casper Ruud，英勇的結束自己的生涯。

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昔日和Richard Gasquet及Gilles Simon並稱為「法國三劍客」，Tsonga的生涯足夠耀眼，在2004年轉職業之後，他拿下18個巡迴賽單打冠軍，並曾在2008年拿下澳網亞軍、2012年奪倫敦奧運銀牌、2014年霍普曼盃冠軍、2017年戴維斯盃冠軍，世界排名最高來到第5，總計生涯巡迴賽單打戰績為467勝238負。

Tsonga近年因傷和老化，身體狀況已經大不如前，他在今年4月6日時宣布本屆法網將是他生涯的最終戰。這是他第13次在羅蘭加洛斯打正賽，兩度打進到4強。目前他世界排名為297名。

此役，Tsonga很享受比賽，打出那種大家熟悉的激情，給對手Ruud帶來很大的壓力，不過首盤之後他的身體狀態每況愈下，最終仍然拚完了整場賽事，在發最後一球時，他已經飽含熱淚，賽後也有風度地和對手擁抱。

賽後Rudd受訪時恭喜Tsonga擁有美好生涯，同時感謝這位前輩對他的幫助和啟發。而Roger Federer、Rafael Nadal、Novak Djokovic和Andy Murray等名將，也都透過影片向他致敬。一代網球傳奇就此謝幕。

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