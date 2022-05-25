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拜登結束亞洲行　北韓2022年第16次射飛彈

▲日本政府表示，北韓今天清晨發射疑似彈道飛彈的飛行物，落點都在日本專屬海域外的日本海，這是北韓今年以來第16次發射飛彈。圖為北韓領導人金正恩。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本政府表示，北韓今天清晨發射疑似彈道飛彈的飛行物，落點都在日本專屬海域外的日本海，這是北韓今年以來第16次發射飛彈。圖為北韓領導人金正恩。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-05-25 09:47:55

（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本政府表示，北韓今天清晨發射疑似彈道飛彈的飛行物，落點都在日本專屬海域外的日本海，這是北韓今年以來第16次發射飛彈。美國總統拜登昨天剛結束上任後的首度亞洲行。

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日本防衛省表示，北韓上一次發射飛彈是5月12日。今年以來，北韓1月發射7次、2月1次、3月3次、4月1次，今天是本月第4次。北韓今年以來的前15次發射飛彈當中，研判有13次是發射彈道飛彈，另一次可能是彈道飛彈，其餘一次研判是長程巡弋飛彈。

日本放送協會（NHK）報導，韓國合同參謀本部表示，今天上午6時許、6時37分及42分（台灣時間5時許、5時37分及42分）左右，北韓從首都平壤郊外順安附近朝日本海方向各發射一枚彈道飛彈，總共發射3枚。

多名日本政府相關人士指出，若以通常的彈道軌道分析，這些彈道飛彈的落點應該是在日本的專屬海域（EEZ）外側。

日本防衛省（相當於國防部）上午6時4分宣布北韓發射了疑似彈道飛彈的飛行物體。

日本海上保安廳（相當於海巡署）上午6時45分表示，接獲來自防衛省的聯絡得知北韓可能發射了彈道飛彈，已對航行中的船舶發出呼籲注意今後的資訊。

日本首相岸田文雄上午近7時走進首相官邸（行政中心）對媒體說：「接獲資訊得知北韓可能發射了彈道飛彈，我已下令首先就是蒐集資訊，提供人民相關資訊，並且要確保周邊船舶等的安全。」

岸田說，詳細情況還在確認，今後只要有獲得資訊就會陸續公布。

防衛大臣岸信夫上午7時許進入防衛省時對媒體表示，現在要聽取報告，尚未接獲有災情的資訊。

日本產經新聞報導，拜登20日至24日進行上任後首度亞洲行，訪問韓國、日本。先前美日韓政府就表示，北韓有發射洲際彈道飛彈（ICBM）的徵兆，嚴加警戒。拜登昨天結束亞洲行，從東京搭專機返國。（編輯：馮昭）1110525

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