拜登結束亞洲行　北韓2022年第16次射飛彈

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日本放送協會（NHK）報導，韓國合同參謀本部表示，今天上午6時許、6時37分及42分（台灣時間5時許、5時37分及42分）左右，北韓從首都平壤郊外順安附近朝日本海方向各發射一枚彈道飛彈，總共發射3枚。
多名日本政府相關人士指出，若以通常的彈道軌道分析，這些彈道飛彈的落點應該是在日本的專屬海域（EEZ）外側。
日本防衛省（相當於國防部）上午6時4分宣布北韓發射了疑似彈道飛彈的飛行物體。
日本海上保安廳（相當於海巡署）上午6時45分表示，接獲來自防衛省的聯絡得知北韓可能發射了彈道飛彈，已對航行中的船舶發出呼籲注意今後的資訊。
日本首相岸田文雄上午近7時走進首相官邸（行政中心）對媒體說：「接獲資訊得知北韓可能發射了彈道飛彈，我已下令首先就是蒐集資訊，提供人民相關資訊，並且要確保周邊船舶等的安全。」
岸田說，詳細情況還在確認，今後只要有獲得資訊就會陸續公布。
防衛大臣岸信夫上午7時許進入防衛省時對媒體表示，現在要聽取報告，尚未接獲有災情的資訊。
日本產經新聞報導，拜登20日至24日進行上任後首度亞洲行，訪問韓國、日本。先前美日韓政府就表示，北韓有發射洲際彈道飛彈（ICBM）的徵兆，嚴加警戒。拜登昨天結束亞洲行，從東京搭專機返國。（編輯：馮昭）1110525