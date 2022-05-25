家長注意！兒童BNT疫苗今開放接種　常見6大QA懶人包看這

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Q1：兒童疫苗有哪些廠牌可供選擇？
A1：兒童劑型BNT疫苗在5/25~6/1陸續開打，供5至11歲兒童接種；另6至11歲兒童，也可選擇接種半劑量的莫德納疫苗。
Q2：兒童BNT疫苗如何預約接種？
A2：在5月25日起，採「校園集中」接種或「指定/安排合約醫療院」接種。各縣市開打時間與規劃不一，可參酌以下表格。
Q3：兒童BNT副作用有哪些？
A3：根據數據指出，接種兒童BNT疫苗後，常見副作用為注射部位疼痛（84.3%）、疲倦（51.7%）、頭痛（38.2%）、肌肉痛（17.5%）、畏寒（12.4%）、關節痛（7.6%）、注射部位腫脹（20.4%）與超過38度發燒症狀（8.3%）。
但若接種完，持續發燒超過48小時、活力變差、副作用症狀持續多天、有嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、心跳加速、虛脫與全身紅疹，以及出現疑似心肌炎症狀（胸痛、心悸、昏厥、呼吸急促或運動耐受不良等），應立即前往就醫。
Q4：兒童接種後出現不良反應，如何回報？
另加入「Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報」追蹤小於18歲兒童及青少年。父母可從手機在疾管家介面申請加入，代為填寫接種後健康回報。
指揮中心指出，為加強對兒童及青少年接種後疫苗不良反應事件的監測，針對該族群接種各廠牌、各劑別COVID-19疫苗並加入V-Watch的前6萬名註冊者，將會進行主動追蹤，如遇有民眾回覆接種後出現嚴重身體不適或就醫等情況，將以LINE推播提醒民眾及時
A4：「Taiwan V-Watch」兒童及青少年版已上線，已自5月3日起將小於18歲的兒童及青少年納入追蹤監測對象，家長可透過手機在疾管家介面申請加入，代為填寫接種後健康回報。
指揮中心呼籲，民眾無論是否加入V-Watch，若接種後出現特殊身體不適，或任何健康問題，請務必到醫療院所診療，釐清原因。當發生疑似接種後嚴重不良反應事件，皆請醫療與公衛體系協助正式通報至「疫苗接種不良事件通報系統」，啟動後續關懷與追蹤。
Q5：哪些族群不可接種兒童BNT？
A5：先前打過疫苗，曾發生嚴重過敏反應者，以及接種當天正在發燒，或有急性中重度疾病者、潛在慢性疾病者。
Q6：學童打疫苗怎麼請假？
A6：學童打完疫苗後，如身體不適，有3天的疫苗假，不會列入差勤或成績紀錄；家長可請「防疫照顧假」，同樣不列入出缺勤紀錄。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。