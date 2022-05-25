米其林級主廚團隊展粵菜極緻美味 皇樓中餐廳新菜上桌
義大皇家酒店近期延攬曾為米其林一星餐廳品牌店長的林凱師傅，擔任中餐廳行政總主廚，為「皇樓中餐廳」帶來極緻體驗。百道全新的精緻菜餚，包含頂級粵菜「砂鍋大排翅」、「鮑汁花膠扣鵝掌」，另有米其林級餐廳的必食菜式「秘製醬滷和牛肉」，經典港式點心「招牌網通腸粉」等，無論是粵菜、港點、宴席，道道垂涎味美、回味無窮。
粵菜底子深厚的林凱師傅為「皇樓中餐廳」開啓全新風貌。林凱表示，粵菜首重食材原料，當令新鮮、合適部位、調味巧思，才是真正具「色香味形」的粵菜。像是極品料理「鮑汁花膠扣鵝掌」就是選用南非頂級乾鮑，與香港稱之鴨巴肚的花膠，浸發一週以上，以呈甘香軟滑、油潤爽脆的風味。「砂鍋大排翅」則是挑選膠質最多的尾鰭部分，濃郁羹湯還會口齒留香。「龍蝦海皇泡飯」湯頭匯集了鮮活龍蝦、日本干貝、白蝦、蟹肉、瑤柱等頂級海鮮，澎湃霸氣還兼具視覺、味覺享受。
私房菜「私廚慢火煮牛腩煲」精選牛小排還有以蘿蔔為基底的上湯慢火燉熬至少兩小時，肉質熟而不爛、湯底清甜爽口。十大必點名菜中的「陳皮潮汕蒸龍膽」挑選高雄新鮮龍膽石斑取其鮮度，細選肉質嫩中帶彈性的背鰭部位，再以香港的大頭菜，與老陳皮以清蒸料理，清爽又富層次。
「金牌脆皮炸子雞」堪稱一絕，選用1.8公斤仿土雞，以南乳醬、柱侯醬等秘製醬汁醃漬、涮上麥芽糖和醋水，經過長達12小時風乾，再以油淋的方式兩階段油炸，呈現皮脆、肉嫩多汁的口感。「招牌網通腸粉」以米網代替油條，包覆滿滿火燒蝦油炸，淋上自製腸粉醬，酥脆又有蝦肉彈口的鮮美滋味。「脆皮叉燒包」也是人氣必點，外表烤得像菠蘿麵包，搭配鹹香甜潤的叉燒內餡，是令人驚豔的好味道。
除了新餐點，主廚也精選多樣名菜設計出多款精緻套餐，自即日起試營運期間，於皇樓中餐廳享用單點或套餐即享8折嚐鮮優惠 (10%服務費另計)。另外，因應現階段許多民眾以外帶取代內用的用餐模式，即日起菜單上的任一菜色均可單點外帶，而且最低消費滿2,000元以上即贈金華海鮮炒飯，滿6,500元再加贈香蔥芙蓉海鮮蛋、咕嚕脆皮豬、松子生菜和牛鬆等總價值1,500元的皇樓名菜。另外，林凱主廚以最拿手的大戶人家菜餚組合成頂級闔家分享餐有四人及六人可以選擇。洽詢專線(07)656-8166轉21402皇樓中餐廳。