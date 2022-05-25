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先殺祖母再闖校！德州小學遭槍擊屠殺　釀18學生3成人亡

▲美國德州一所小學24日發生槍擊事件，造成至少18名學生、3名成人死亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國德州一所小學24日發生槍擊事件，造成至少18名學生、3名成人死亡。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-25 09:39:41

美國德州一所小學24日發生槍擊事件，當時槍手闖入學校開槍，造成至少18名學生、3名成人死亡，另外還有多人受傷。該名槍手已經被趕至現場的警員擊斃，據悉，他是當地高中的學生，在前往小學開殺之前，槍手先擊斃了他的祖母，目前警方尚未公布疑犯的動機等詳情。

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綜合媒體報導，槍擊案發生在德州尤瓦爾迪（Uvalde）的羅布（Robb）小學，在當地時間24日上午11時43分左右，有人聽見小學傳出槍響，亦有目擊者指出，有槍手闖入小學開殺。槍擊案造成至少有21人喪生，其中包括18名學生，以及3名成年人，但不確定這個數字是否包括槍手。

德州州長艾柏特（Greg Abbott）在記者會上表示，槍手已被確認為1名18歲男子拉莫斯（Salvador Ramos），是當地尤瓦爾迪高中（Uvalde High School）的學生，一年滿18歲之後，就購買步槍。在行兇後便遭到趕至現場的警方擊斃，在駁火過程中，有2名警員遭到流彈擊中，所幸傷勢不嚴重。

美國《CNN》報導指出，槍手開車到小學，攜帶一把來福槍和一把手槍進入校園，有消息指出，他闖進學校時，還帶了大量彈藥。當局表示，槍手是單獨犯案。槍手疑似在闖入校園之前，先在家中開槍殺死自己的祖母，亦有報導指出，槍手祖母僅受到槍傷，已經送醫治療。但目前關於這兩起案件的關係，尚未有更進一步的訊息。

羅伯小學的學生皆是二、三以及四年級，代表學生約介於7至10歲之間。在槍擊案發生後，校方隨即疏散校園內的學生，並在下午2時左右發出通知，稱校內其餘學生被疏散到附近一個公民中心，家長可前往公民中心接孩子。

除了警方趕至現場外，美國聯邦調查局（FBI）也已抵達校園進行調查。美國白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在推特上表示，美國總統拜登（Joe Biden）已聽取德州小學校園槍擊事件簡報，國土安全部也透過推特指出，部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）已聽取槍擊事件簡報。

《路透社》報導指出，拜登已經下令降半旗至5月28日，以哀悼這場悲劇，並在稍後就槍擊事件發表全國講話。

▲白宮降半旗哀悼。（圖／美聯社／達志影像）
▲白宮降半旗哀悼。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登發表全國談話。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登發表全國談話。（圖／美聯社／達志影像）
案發發生地點尤瓦爾迪鎮位於德州第二大城市聖安東尼奧以西約123公里，人口約1萬6000人，主要為拉丁裔。這起槍擊事件是德州歷史上最嚴重的槍擊事件之一，並是自2018年佛羅里達州派克蘭市（Parkland）造成14名高中生和3名成年教職員喪生的槍擊案以來，最致命的校園血案。

▲民眾得知槍擊案，情緒悲痛。（圖／美聯社／達志影像）
▲民眾得知槍擊案，情緒悲痛。（圖／美聯社／達志影像）

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