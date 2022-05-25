提早放暑假？全教產支持：教育部勿踢皮球　儘速備好配套

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全教產表示，據教育部統計，全國學生確診人數到昨天已有15萬1761人確診，其中國小達5萬2397人、幼兒園2萬8887人，目前學生確診的最大族群是尚未施打疫苗的小學生及幼兒園生。
針對中小學是否應提早放暑假，台北市長柯文哲昨天表示，學校恢復上課後，有1個確診就要停課3天，學校停了又上、上了又停不是辦法，最慢周四宣布。陳時中則在疫情記者會上表示，「有關學校教育事情，教育部會做通盤的考慮。」
教育部回應，今年5月17日頒布修正「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情調整授課方式實施標準」，調整方案以確診個案為核心，並以暴露風險高低實施防疫假、暫停實體課程等措施，將參酌各地方疫情狀況，配合指揮中心最新規定審慎評估。
全教產指出，雖然目前教育部授權各縣市政府彈性調整停課標準，但是若下周學校恢復上課，1個學生確診就要停課3天，將造成停停上上、上上停停的情形，故柯文哲喊出北市「提早放暑假」，但指揮中心、教育部回應互踢皮球、無限輪迴。
全教產表示，政府說疫情「控制得宜」，但數字會說話，至少在尚未施打疫苗國小及幼兒園的學生族群已失控；即使打完疫苗，也不會在3、5天內即產生抗體，而兒童中重症案例也持續增加，請教育部不要再踢皮球、不要再讓孩子們冒險犯難了，請備好配套，「提早放暑假」吧！
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